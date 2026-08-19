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Mezi papíry po tetě našla nenápadný dokument. Starý certifikát měl hodnotu přes půl milionu

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Žena v Dánsku zdědila po tetě papírový akciový certifikát starý přes čtyřicet let. Jeho odhadovaná hodnota přesahuje 540 000 DKK, tedy zhruba 1,8 milionu korun.
Mezi papíry po tetě našla nenápadný dokument. Starý certifikát měl hodnotu přes půl milionu

Mezi papíry po tetě našla nenápadný dokument. Starý certifikát měl hodnotu přes půl milionu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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