Mezi papíry po tetě našla nenápadný dokument. Starý certifikát měl hodnotu přes půl milionu

Jenže ta částka nevznikla tím, že by papír ležel v šuplíku a sám od sebe bohatl. Vznikla teprve ve chvíli, kdy se někdo posadil k historickým výkazům Carlsbergu a začal počítat: kolikrát se od roku 1981 změnil akciový kapitál, kolik akcií dnes odpovídá jednomu starému certifikátu a kolik korun na dividendách za tu dobu proteklo. Bez tohoto přepočtu je stará listina jen kus zažloutlého papíru s ozdobným písmem. S ním je to potenciálně majetek za miliony. Klíčové slovo je „potenciálně“, protože mezi nálezem a penězi na účtu stojí řada kroků, které většina lidí nepředpokládá.
Proč nejde říct „každý certifikát z roku 1981 má stejnou hodnotu“
Carlsberg dnes vede dvě třídy akcií. Třída A nese 20 hlasů na akcii, třída B dva hlasy a navíc preferenční právo na osmiprocentní nekumulativní dividendu. Obě mají nominální hodnotu 20 DKK. Bez znalosti třídy a původního nominálu na konkrétním certifikátu nelze žádnou částku zobecnit.
Částka 540 000 DKK se váže ke konkrétnímu nalezenému kusu, k jeho nominálu, třídě a celému řetězci korporátních akcí, kterými Carlsberg od roku 1981 prošel. Jiný certifikát ze stejného roku, ale s jiným nominálem nebo jinou třídou, by vyšel jinak. Podle nás je tohle nejdůležitější věc, kterou si z celého příběhu odnést: hodnota není vlastností roku vydání, ale vlastností konkrétní listiny.
Co se dělo s kapitálem Carlsbergu od osmdesátých let
Carlsberg ve svých starších výročních zprávách uvádí historické ukazatele „adjusted for share issues“, tedy přepočtené o změny kapitálu. To znamená, že firma sama uznává, že starší čísla bez přepočtu nedávají smysl.
Nejlépe doložitelná velká kapitálová změna proběhla v červnu 2008, kdy Carlsberg provedl emisi nových B akcií v poměru 1:1 za cenu 400 DKK na akcii. Každý stávající akcionář dostal právo na jednu novou B akcii ke každé dosavadní. Pro držitele starého certifikátu to znamená, že se mu počet akcií v tu chvíli zdvojnásobil.
Kompletní veřejný seznam všech změn kapitálu od roku 1981 se v jedné přístupné tabulce dohledat nepodařilo. Jednotlivé výroční zprávy potvrzují, že nejpozději v druhé polovině devadesátých let už Carlsberg evidoval 35,3 milionu A akcií a 28,6 milionu B akcií po 20 DKK. Plný přepočet konkrétního certifikátu vyžaduje projít každý takový krok chronologicky, a to je práce pro depozitní banku nebo specialistu, ne pro kalkulačku na koleni.
Dividendy: tichá druhá noha výnosu
Vedle růstu ceny akcie existuje průběžný hotovostní tok. Carlsberg na svém webu pro akcionáře uvádí vyplacené dividendy od roku 2015 do roku 2026 v rozpětí 9,0 až 29,0 DKK na akcii ročně. Starší výkazy ukazují skromnější, ale stabilní výplaty:
- 1997/98: 4,00 DKK na akcii
- 1998/99: 4,00 DKK na akcii
- 1999/00: navrženo 5,40 DKK na akcii
- 2001: navrženo 5,00 DKK na akcii
- 2026: vyplaceno 29,00 DKK na akcii
I bez reinvestice dividend jde za čtyřicet let o statisíce korun navíc k tržní hodnotě samotného podílu. Pokud by se dividendy průběžně reinvestovaly zpět do akcií Carlsbergu, celková návratnost by byla ještě vyšší, ale přesný rozdíl bez kompletní dividendové řady od roku 1981 nedopočítáme.
Zajímavý je i opačný pohyb: od roku 2020 Carlsberg výrazně snižuje počet B akcií na trhu prostřednictvím zpětných odkupů a jejich rušení. To není totéž co split nebo emise, je to opačný směr, který zbývajícím akcionářům zvyšuje podíl na firmě.
Jak z papíru udělat peníze: procesní realita
Tady příběh přestává být o číslech a začíná být o byrokracii. Carlsberg na svém investorském portálu uvádí, že registr akcionářů spravuje Euronext Securities Copenhagen (dříve VP Securities). Soukromý investor se ale nemá obracet přímo na depozitář; Euronext výslovně říká, že konkrétní dotazy má řešit přes svou banku.
Minimální checklist pro toho, kdo najde starý certifikát:
- Originál certifikátu – fyzická listina s identifikací emise, nominálem a třídou akcie
- Právní titul nabytí – usnesení o dědictví, případně řetězec převodů
- Doklad totožnosti dědice nebo nabyvatele
- Úřední překlady a apostila – pokud se věc řeší přeshraničně
- Kontakt na banku nebo obchodníka s cennými papíry, který dokáže komunikovat s Euronext Securities Copenhagen
Bez těchto dokumentů je certifikát stále jen potenciální nárok. Nárok, který může mít hodnotu přes milion korun, ale který bez zápisu do dnešní evidence nelze prodat, nelze z něj inkasovat dividendu a nelze s ním hlasovat na valné hromadě.
Co když máte doma starý český cenný papír
Podobné nálezy se netýkají jen Dánska. V Česku jde nejčastěji o akcie z kupónové privatizace devadesátých let, zapomenuté majetkové účty, zaniklé firmy, sloučené emise. Postup je v principu stejný: nejdřív zjistit, jestli emitent vůbec existuje.
Kde začít:
- CDCP – veřejná služba Centrálního depozitáře cenných papírů pro dohledání hodnot podle ISIN
- Veřejný rejstřík na justice.cz – ověření, zda emitent existuje, zanikl, prošel fúzí nebo přeměnou
- Banka či obchodník s cennými papíry – pro převod do současné evidence nebo prodej
Samotné nabytí cenného papíru dědictvím je v Česku osvobozeno od daně z příjmů. Následný prodej už ale vyžaduje individuální posouzení, záleží na nabývací hodnotě, době držení a případném zahraničním zdanění. Bez konzultace s daňovým poradcem se do toho pouštět nedoporučujeme.
Většina starých papírů bohužel končí zjištěním, že emitent zanikl nebo emise byla znehodnocena. Případ Carlsbergu je výjimečný právě tím, že firma nejen přežila, ale čtyři dekády rostla, vyplácela dividendy a prováděla kapitálové změny, které hodnotu jednoho původního certifikátu znásobily.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková