Letohrádek Belveder zničil oheň. Lidé ho odmítli hasit kvůli domněnce o pálení čarodějnic

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Letohrádek Belveder zničil oheň. Lidé ho odmítli hasit kvůli domněnce o pálení čarodějnicPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Letohrádek Belveder u Kutné Hory byl postaven za peníze z velkolepé karetní výhry a pamatuje obrovské oslavy. Zkázu krásného areálu dokonal požár od blesku.
Letohrádek Belveder
Zdroj: FOTO:Konstantin zhdanov, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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