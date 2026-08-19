Hradec bude měsíc čekat na Václava. Dorazí Chýlková, Sokol i držitel TháliePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hradec bude měsíc čekat na Václava. Dorazí Chýlková, Sokol i držitel Thálie
Stavební úřad v Jičíně odhalil při kontrolách dvě nepovolené stavby — zděnou budovu na břehu rybníka v...
Hejtman Petr Koleta dnes svolal historicky první jednání krajské komise pro sucho. „Obce a města se musí...
Kriminalisté na Hradecku obvinili sedm lidí kvůli rozsáhlé výrobě a distribuci drog. Skupina měla vyrobit a...
Ve Velké Úpě v Peci pod Sněžkou začala demolice budov pro výstavbu rozsáhlého apartmánového komplexu. Velká...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →