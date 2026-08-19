Když přestanete cítit vůně, může to být první varování. Studie spojila ztrátu čichu s rizikem úmrtí do pěti letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Když přestanete cítit vůně, může to být první varování. Studie spojila ztrátu čichu s rizikem úmrtí do pěti let
Přestože to někomu může přijít zvláštní, žena, která za celý svůj život neměla jediného partnera, je...
Poté, co adoptovala dceru, toho začala velmi rychle litovat. Zhrzená matka přiznává, že se cítí, jako by se...
Mrazivá proroctví proslulého francouzského astrologa a vizionáře se nejednou naplnila v minulosti a děje se...
Osmdesátiletý britský rocker podstoupil koronární angioplastiku se zavedením stentu. Místo loučení s...
Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...Všechny články tohoto autora →
- Kopřivy představují léčivý zázrak našich babiček, který je úplně zdarma. Jejich zdravotní přínosy vás překvapí
- Milovníci šťavnatých melounů by měli zpozornět. Existuje pádný důvod, proč si na ně dát pozor, jinak může hrozit otrava
- Svědí vás kousnutí od komára, až z toho šílíte? Myslivecký trik s něčím, co má každý doma, si ulevíte do 30 vteřin
- Naše babičky dobře znaly sílu této byliny. Roste skoro na každé české zahradě, ale její blahodárné účinky zná málokdo