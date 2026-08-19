Elizabeth Kopecká o bujných ňadrech: Mám velké přednosti, ale odmítám se kvůli nim skrývat

Elizabeth Kopecká na Glo party. Elizabeth Kopecká si nenechala ujít Glo večírek. Elizabeth Kopecká promluvila o svém dekoltu. Elizabeth Kopecká je krásná žena. Elizabeth Kopecká není jen krásná, ale také talentovaná. Elizabeth Kopecká má úžasnou postavu Elizabeth Kopecká se ráda fanouškům ukazuje Elizabeth Kopecká se ukázala v plavkách Elizabeth Kopecká rozpálila fanoušky zpěvačka Elizabeth Kopecká Ceny Anděl za rok 2025: Elizabeth Kopecká vítězka Superstar Elizabeth Kopecká Elizabeth Kopecká - host premiéry filmu Sbormistr v pražské Lucerně. Elizabeth Kopecká Elizabeth Kopecká
Zpěvačka Elizabeth Kopecká (31) si nenechala ujít Glo party a pro Aplausin.cz promluvila nejen o cestě za hudebním snem, ale i o nepříjemných předsudcích, kterým musí čelit kvůli své postavě hlavně na sociálních sítích. Bývalá finalistka SuperStar otevřeně popsala, jak ji veřejnost posuzuje za odvážnější snímky a proč odmítá své tělo skrývat jen kvůli bujnému dekoltu.
Být krásná a zúčastnit se show SuperStar nestačí, abyste uspěli v malém českého hudebním rybníčku a Elizabeth Kopecká o tom ví své. Cesta k vlastní desce je podle Elizabeth trnitá a sama nyní po letech práce dokončuje nové album, které má být oslavou ženskosti. Ráda by zlomila předsudek, že žena, která se o sebe stará a dá na odiv své přednosti, nemůže být zároveň pracovitá a úspěšná.
Velká prsa jako terč kritiky
Právě ženská síla, móda a krása jsou témata, kterým se na připravovaném albu věnuje. Zároveň se ale otevřeně opřela do kritiky, kterou pravidelně sklízí na sociálních sítích. Elizabeth je totiž v horní části víc obdařená a toho si pochopitelně všímají i lidé na internetu. Často je kritizovaná proto, že své přednosti dává na odiv, tak se nesmí divit, když přijde reakce.
"Protože já když dám na Instagram fotku v plavkách, tak mi napíšou jako, že jsem… ne laciná, ale hrozně jako odhalená a takhle.
Ale je to jenom kvůli tomu, že mám velký prsa. A já se za to nechci stydět. Věřím, že kdyby tam byla holka, která má prsa dvojky, tak to problém nebude. Ale jenom kvůli tomu, že já mám velký prsa, tak bych se měla skrývat. A mě to nebaví. Ja se taky chci chodit v plavkách a nechci se cítit blbě. Takže tohle je něco, co bych chtěla prolomit. Nestydět se za to, jaká jsem, a už se jako nezmenšovat kvůli ostatním," rozpovídala se na Glo Join the Circle party Elizabeth Kopecká pro Aplausin.cz. Schovávat se odmítá
Sympatická zpěvačka rozhodně nemá v plánu se přizpůsobovat očekávání okolí ani se měnit jen proto, aby vyhověla cizím standardům. Moc dobře ale ví, že být talentovaná a krásná jenom nestačí.
"
Chtěla bych, aby to byla smyslná, sexy deska... ženská. Aby se v tom mohly najít všechny ženský, co rády nosí šaty, šperky, rády se prostě parádí a zároveň na tom není nic blbého. Je v tom ta síla být ta žena, ukázat ty zbraně. A nestydět se za to, že rády makáme. Zároveň nevidím nic špatného na tom, když se ženská o sebe se stará a zároveň umí makat na kariéře a postará se o děti," dodá v rozhovoru pro Aplausin.cz Elizabeth Kopecká. Zdroj: Aplausin.cz