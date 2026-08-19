Psí demence postihuje každého čtvrtého psa nad jedenáct let. Veterináři doporučují levný doplněk, který ji zpomalí

Pes, který v noci bloumá po bytě, přestane reagovat na své jméno nebo se pomočí v chodbě, kde deset let spolehlivě čekal u dveří, to nejsou nevyhnutelné projevy stáří. Je to obraz nemoci, která má jméno, diagnostická kritéria a u které existuje šance průběh ovlivnit.
Nemoc, kterou většina majitelů zamění za stáří
Syndrom kognitivní dysfunkce psů, veterinární obdoba Alzheimerovy choroby, postihuje podle Merck Veterinary Manual 28 % psů mezi jedenáctým a dvanáctým rokem života. U psů patnáctiletých a starších stoupá podíl na 68 %. Přesto veterinární diagnózu dostane jen zlomek z nich. Studie Salvinové a kolegů z roku 2010 odhadla prevalenci kognitivní dysfunkce u psů nad osm let na 14,2 %, ale formální diagnózu mělo pouhých 1,9 %. Devět z deseti postižených psů zůstalo bez záznamu v kartě.
Proč? Protože první příznaky vypadají nevinně. Pes déle spí přes den, v noci je neklidný, přehlédne pamlsek položený před čenich. Majitel si řekne: „Stárne.“ Veterinář při běžné kontrole nemá čas ani nástroj na systematický screening. A až do února 2026, kdy vyšly první samostatné guidelines pro diagnostiku a monitoring CCDS, neexistoval ani jednotný mezinárodní rámec, jak nemoc v ordinaci zachytit.
Jak poznat, že nejde jen o „normální stáří“
Veterinární praxe pracuje s rámcem DISHAA, šesti oblastmi, ve kterých se kognitivní dysfunkce projevuje:
- Dezorientace — pes bloudí v prostoru, který zná roky, zasekne se za nábytkem, stojí čelem ke zdi.
- Změny sociálních interakcí — přestane vítat členy domácnosti, nereaguje na známé lidi, nebo naopak lpí nepřiměřeně.
- Poruchy spánku a bdění — noční přecházení, kňučení, převrácený cyklus den/noc.
- Ztráta hygienických návyků — pomočování nebo pokálení doma u psa, který byl roky čistotný.
- Změny aktivity — bezcílné přecházení, nebo naopak apatie a ztráta zájmu o hru.
- Úzkost a strach — nové fobie, separační úzkost, která dřív nebyla.
Důležité upozornění: každý z těchto projevů může mít i jinou příčinu, ať už bolest, orgánové selhání, nebo nádor. Kognitivní dysfunkce je diagnóza vylučovací. Pokud pes opakovaně vykazuje dva a více projevů z tohoto seznamu, patří k veterináři v řádu dnů, ne měsíců. Náhlá zmatenost, záchvaty nebo pády jsou důvodem k návštěvě tentýž den.
Omega-3: co říkají data a co říká etiketa
EPA a DHA, dlouhořetězcové omega-3 mastné kyseliny obsažené v rybím a lososovém oleji, mají pro psí kognici reálnou oporu ve výzkumu. Systematický přehled publikovaný v časopise GeroScience v roce 2025 vyhodnotil omega-3 příznivěji než antioxidanty nebo vitamin E podávané samostatně. Lepší výsledky se ale ukázaly hlavně při definovaných dávkách DHA a EPA a v kombinaci s dalšími látkami.
A tady je zásadní nuance. Nejsilnější klinická data nepocházejí ze studií, kde psi dostávali „pár kapek lososového oleje navíc“. Pocházejí z výzkumů terapeutických diet, kde omega-3 pracovaly společně se středněřetězcovými triacylglyceroly (MCT), antioxidanty a dalšími neuroprotektivními složkami. Studie Pan a kolegů z roku 2018 ukázala, že cílená dieta s tímto složením zlepšila pět ze šesti oblastí DISHAA už za 30 dní a všech šest za 90 dní.
To neznamená, že samotný lososový olej je k ničemu. Znamená to, že čekat od něj zázrak bez dalších opatření (mentální stimulace, přiměřeného pohybu, případně veterinární medikace) by bylo naivní. Omega-3 jsou součást mozaiky, ne celý obraz.
Kolik stojí a jak dávkovat
Na českém trhu se lososový olej pro psy pohybuje v rozpětí 145–300 Kč za 500 ml podle značky a koncentrace. Yoggies nabízí 500 ml za 239 Kč, Argi je k dostání od 145 Kč, litrové balení animALL pořídíte za 299 Kč. Cenově jde skutečně o položku v řádu korun denně.
Dávkování ale vyžaduje pozornost. Výrobci typicky uvádějí mililitry na kilogram hmotnosti, například Yoggies doporučuje 0,6 ml na kilogram denně. Jenže studie pracují s miligramy EPA a DHA na kilogram, a právě obsah těchto dvou konkrétních kyselin se mezi produkty dramaticky liší. Yoggies deklaruje 6,5 % EPA/DHA, jiné oleje mohou mít koncentraci vyšší i nižší. Praktický přepočet pro dvacetikilového psa podle etikety Yoggies: 12 ml oleje denně, ale skutečný příjem EPA a DHA závisí na tom, co je na etiketě v gramech, ne v mililitrech.
Podle nás je nejbezpečnější postup jednoduchý: kupte olej s jasně deklarovaným obsahem EPA a DHA, ne jen s neurčitým „omega-3″, a konkrétní dávku pro svého seniora konzultujte s veterinářem.
Kdy začít, a proč ne „až to bude vidět“
Merck Veterinary Manual uvádí, že pokles paměti byl u psů v experimentálním testování zdokumentován už od šesti až osmi let a poruchy učení kolem devíti let, tedy dřív, než si většina majitelů všimne čehokoli neobvyklého. AAHA definuje seniorního psa jako zvíře v poslední čtvrtině očekávané délky života. U německé dogy to může být šest let. U jack russell teriéra třináct.
Čekat na těžkou dezorientaci znamená přijít pozdě. Data konzistentně ukazují, že časný zásah (úprava výživy, obohacení prostředí, pravidelný screening u veterináře) má větší šanci průběh ovlivnit než reakce na pokročilé stadium. Přesné číslo „o kolik měsíců omega-3 nástup oddálí“ věda zatím nedodala. Dodala ale důkaz, že u části psů lze projevy zmírnit a progresi zpomalit, pokud se začne včas.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková