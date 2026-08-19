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Kámo, braň se. Ostravští strážníci školí středoškolské učitele

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Preventivní projekt Městské policie Ostrava s názvem Kámo, braň se rozšiřuje o speciální vzdělávací program určený středoškolským pedagogům. Na šesti vybraných středních školách učitelům představí rizika, která mohou ve školním prostředí vzniknou nebo základy sebeobrany.
Kámo, braň se. Ostravští strážníci školí středoškolské učitele

Kámo, braň se. Ostravští strážníci školí středoškolské učitele

Zdroj: Městská policie Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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