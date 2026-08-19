Banánové slupky místo hnojiva: tři způsoby, jak z nich udělat výživu, za kterou jinak platíte stovky korun

Banány mají ve velké oblibě převážně děti, nicméně i u dospělých se najde spousta jejich příznivců. Jejich přínos pro zdraví je nepopiratelný a ještě lepší je, že plod samotný prospívá lidskému organismu a zbylá slupka, která
by standardně putovala v lepším případě na kompost a v tom horším rovnou do koše, se taktéž zužitkuje. Banánová slupka díky svému složení obohatí rostliny o cenné živiny a minerální látky. Nemusíte tak utrácet za drahá hnojiva, a ještě můžete mít dobrý pocit, že zpracujete opravdu celý kus ovoce. Banán a jeho pozitivní vliv na zdraví
V prvé řadě obsahuje 1
banán přibližně 10 % denního příjmu vlákniny, která je nezbytná pro správné fungování trávicí soustavy. Banány tak pomáhají při zácpě, ale i při průjmovém onemocnění. Obsahují přírodní cukry jako fruktózu, sacharózu a glukózu, jež v kombinaci s vlákninou poskytnou okamžitý příjem energie. Díky vysokému obsahu draslíku a naopak malému obsahu sodíku příznivě ovlivňují kardiovaskulární systém. Draslík je také velmi důležitým komponentem pro správné fungování ledvin. Zdroj fotografie: Pixabay
Velmi dobře pomáhá při snižování kyselosti žaludku, a tím zamezuje nepříjemnému pálení žáhy. Díky obsaženému manganu také podporuje mozkovou aktivitu, silné a zdravé kosti, hebkou a zdravou pokožku a snižuje otoky končetin.
Jedná se tak o výtečnou a prospěšnou svačinu. Také si na něj vzpomeňte, když budete chtít upéct chutný moučník. Nejenže bude díky němu těsto vláčné, ale dokáže zastoupit například i poměrně nákladné máslo. Ideální forma přírodního hnojiva
Banánová slupka je na hnojení rostlin přímo ideální. První možností je slupku nakrájet na menší kousky a rozmixovat, následně ji zalít přibližně stejným množstvím horké vody a nechat odstát po dobu 3 dnů.
Po této době je nálev připraven a můžete ho libovolně použít jako tekuté hnojivo. Banánové slupky je také možné schraňovat po delší dobu, nechat je dobře vysušit a následně postupovat stejným způsobem jako při použití čerstvé slupky. Postačí ale, když nálev necháte stát pouze 2 dny.
Existuje ale ještě jednodušší způsob, jak banánovou slupku efektivně použít. Nasušené slupky rozemelte na prášek a rozprostřete je kolem rostlin, kterým byste rádi dopřáli živinami nabitý přídavek. Kolem rostlin ale můžete přidat i nakrájené kousky slupky.
Živiny se tak budou uvolňovat postupně. Obzvláště velkou radost uděláte tímto univerzálním hnojivem růžím, begóniím, citrusovým plodům, rajčatům, lilkům, paprikám a okurkám. Banány si přitom můžete vypěstovat i doma.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz