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Co vám ve škole neřekli: Celá cesta za oráčem byla jen geniální divadlo pro hádavé muže

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Kněžna Libuše, vládnoucí na Vyšehradě, si pro výběr manžela povolala koně, který se zastavil u oráče jménem Přemysl. K němu se vztahují počátky slavné dynastie Přemyslovců, která vládla na českém trůnu do roku 1306.
Co vám ve škole neřekli: Celá cesta za oráčem byla jen geniální divadlo pro hádavé muže

Co vám ve škole neřekli: Celá cesta za oráčem byla jen geniální divadlo pro hádavé muže

Zdroj: Public domain, Wikimedia commons
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