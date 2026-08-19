Radek Bejbl po dvou letech končí s trenérským důchodem. U Denii bude pracovat jako asistent

Poslední dva roky strávil Bejbl mimo denní trenérskou rutinu. Naposledy veřejně figuroval u mládežnické reprezentace do 19 let, kde ho v létě 2024 vystřídal nový realizační tým. Od té doby se jeho jméno objevovalo spíš na golfových hřištích než na fotbalových stadionech. Jenže právě v tom mezidobí se odehrála klíčová věc: Radek Bejbl zůstal v kontaktu s Deniou, svým bývalým kolegou z Atlética Madrid, a když se na stole FAČR objevila otázka nového trenéra áčka, byl to právě on, kdo Deniovo jméno poslal Pavlu Nedvědovi. Z tichého prostředníka se teď stává součást projektu, který pomáhal spustit.
Muž, který propojil Prahu s Madridem
Příběh Bejblova návratu začíná dávno před letošním létem. S Deniou se potkali v Atlétiku na přelomu tisíciletí a od té doby se podle Bejblových vlastních slov vídali „tak nějak nepřetržitě“, u mládežnických reprezentačních turnajů, kde oba působili ve svých národních strukturách. Když předseda FAČR Petr Trunda a generální manažer reprezentací Nedvěd hledali nástupce Miroslava Koubka, Bejbl jim navrhl právě Deniu. Nebyl to jeho sólový tah, spíš impulz, který rezonoval.
Na
tiskové konferenci FAČR 31. července 2026 Trunda potvrdil, že kontakt na Deniu přišel přes Nedvěda i přes Bejbla. Denia byl představen jako první zahraniční trenér v historii české reprezentace. Jako první potvrzený asistent přišel Španěl Pablo Amo. A další členové realizačního týmu? Ti mají být oznámeni „v nejbližší době“. Bejbl je přitom nejčastěji skloňované jméno na pozici českého asistenta. Co má Bejbl Deniovi přinést
Formální popis práce FAČR dosud nezveřejnila. Z Deniových výroků ale vyplývá jasný obrys: španělský trenér opakovaně zdůrazňuje, že chce české asistenty kvůli znalosti ligy a osobností hráčů. Amo na tiskovce mluvil o potřebě „pochopit zdejší kulturu“. Oba se plánují přestěhovat do Prahy, Denia chce osobně objíždět české stadiony.
Právě tady se rýsuje Bejblova funkce, ne jako dekorativní česká tvář vedle Španělů, ale jako praktický překladač místního prostředí:
Skauting domácí ligy – kdo je ve formě, kdo hraje, kdo nehraje, proč. Kabinová dynamika – jak fungují čeští hráči, jaký jazyk na ně platí, kde jsou citlivá místa. Komunikace s kluby – uvolňování hráčů, vztahy s trenéry, logistika srazů. Kulturní kontext – věci, které se nedají přečíst ze statistik ani z videa.
Srovnání s předchozím štábem je výmluvné. Koubek pracoval s ryze českým týmem, asistenti Jan Suchopárek, Jan Rezek, Jaroslav Plašil, trenéři brankářů Matúš Kozáčik a Radek Černý. Denia staví opačně: zahraniční jádro se španělskou metodikou, doplněné českými odborníky, kteří mají zajistit lokální ukotvení. Nedvěd to na tiskovce popsal jako „mix“. Bejbl má být jeho česká součást.
Čas tlačí víc, než se zdá
Klíčový detail, který snadno zapadne: Deniův první ostrý zápas nepřijde na jaře ani v létě. Přijde na podzim, konkrétně 26. září 2026, kdy česká reprezentace nastoupí v Lize národů doma proti Chorvatsku. A pak se to rozjede tempem, které nedává prostor pro rozjezd.
Datum Soupeř Místo 26. září Chorvatsko doma 29. září Anglie doma 3. října Španělsko venku 6. října Anglie venku
Čtyři zápasy za jedenáct dní. Proti třem špičkovým soupeřům. Denia sám přiznává, že „času moc není a rozhodnou detaily“. Realizační tým se musí sehrát, poznat hráče, nastavit herní principy a zvládnout logistiku, to vše za necelé dva měsíce od představení. V takovém scénáři není český asistent, který zná terén, luxus. Je nutnost.
Proč nejde jen o symboliku
Bejblova situace je specifická. U mládeže byl hlavním trenérem, vybíral hráče, vedl ročník, stavěl tým. U áčka bude podřízený Deniovi a jeho role bude víc koordinační a komunikační. Zároveň ale přináší něco, co žádný Španěl v realizačním týmu mít nemůže: patnáct let v českém fotbalovém ekosystému po hráčské kariéře, osobní vazby na trenéry i hráče a schopnost Deniovi říct věci, které se z dat nevyčtou.
Podle nás bude měřítkem úspěchu Bejblova návratu jedna konkrétní věc, jestli Denia po prvních měsících v Česku bude působit jako trenér, který rozumí prostředí, ve kterém pracuje. Pokud ano, Bejblova role funguje. Pokud Deniův štáb bude vypadat jako importovaný modul bez napojení na českou realitu, pak se ukáže, že český asistent byl jen titul, ne funkce.
Dva roky pauzy, jeden telefonát
Bejbl v rozhovoru pro
Seznam Zprávy svou roli záměrně zlehčuje. Říká, že Deniu „jen doporučil“, že poslal informaci a ono to zabralo. Zároveň ale popisuje vztah, který přežil dvě dekády a dva kontinenty, od společných let v Atlétiku přes náhodná setkání u mládežnických turnajů až po telefonát, který změnil směřování české reprezentace.
Právě tahle kombinace, osobní důvěra, znalost obou světů a ochota vrátit se z golfového greenu zpátky na trávník, dělá z Bejbla logickou volbu. Ne jedinou možnou, ale těžko nahraditelnou.
Oficiální potvrzení od FAČR zatím chybí. Ale pokud přijde, a podle všech signálů přijde před zářijovým srazem, Bejbl bude mít na stole úkol, který nemá nic společného s trenérským důchodem: za pár týdnů přeložit celý český fotbal do španělštiny.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Josef Kebrle