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Tomio řeší toaletní papír. Okamura kvůli chybějícím ruličkám zapojil ministra i koaliční partnery

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Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura našel problém hodný zásahu na nejvyšší politické úrovni.
Tomio Okamura na předvolebním mítinku v Brně, foto: Šárka Konečná, inregion.cz

Tomio Okamura na předvolebním mítinku v Brně, foto: Šárka Konečná, inregion.cz

Zdroj: inregion.cz
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