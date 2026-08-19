Jízda načerno skončila žiletkou. Žena se po odhalení chtěla pořezat

Když revizor mladou ženu odhalil, nehodlala situaci řešit. Na hlavním nádraží z autobusu utekla a pokusila se zmizet. Daleko se ale nedostala. Na místě už byla výjezdová hlídka městské policie a strážníci dvacetiletou ženu zastavili.
V tu chvíli přitom nešlo o nic složitého. Strážníci potřebovali pouze zjistit její totožnost. Žena ale místo spolupráce začala podle policie situaci vyhrocovat.
Nejprve se pokusila sesunout na zem a předstírat záchvat. Když tato taktika nezabrala, vytáhla žiletku a pokusila se pořezat. Strážníci jí v tom zabránili pomocí donucovacích prostředků.
Do konfliktu se mezitím vložil také její sedmadvacetiletý přítel. Ani on nedbal výzev strážníků, a tak museli donucovací prostředky použít i proti němu.
A tím drama neskončilo. Žena se během vzniklé strkanice pokusila sáhnout po služební zbrani jednoho ze strážníků. Ani tentokrát neuspěla. Strážníci její útok odvrátili a nasadili jí pouta, protože její agresivní chování nepřestávalo.
Žiletka podruhé
Stav ženy podle strážníků vykazoval známky psychických potíží i možného užití návykových látek. Na místo proto přivolali záchranáře.
Její přítel byl mezitím odveden stranou, aby už tak vyhrocenou situaci dál nekomplikoval. Dlouho tam ale nevydržel. O několik minut později se vrátil s poraněním na ruce, které si podle strážníků způsobil žiletkou sám. Chtěl tak údajně dosáhnout toho, aby mohl jet se svou partnerkou do nemocnice.
Záchranáři nakonec odvezli oba. Doprovod jim přitom dělala hlídka městské policie.
Ani v nemocnici ale nebyl konec. Ve chvíli, kdy měli ženu převést na jiné oddělení, se její přítel pokusil zákroku zabránit. Opakovaně se snažil strážníka odstrčit a napadal ho. Znovu proto přišly na řadu hmaty a chvaty sebeobrany.
Žena následně skončila na uzavřeném oddělení. Její partner, který měl řeznou ránu na ruce, byl po zklidnění také ošetřen.
Celý incident podle městské policie trval dvě hodiny a deset minut. Z původně obyčejné kontroly cestující bez jízdenky tak vznikla série zásahů, při kterých strážníci několikrát museli použít donucovací prostředky.
„Chtělo by se nám říci: zbytečně,“ okomentovala popis události Městská policie Pardubice.