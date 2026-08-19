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Jízda načerno skončila žiletkou. Žena se po odhalení chtěla pořezat

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Velké drama za sebou mají městští policisté ze sousedních Pardubic. Revizor v pardubickém autobuse přistihl ženu bez platné jízdenky. Místo pokuty a zjištění totožnosti ale následoval útěk, žiletka, několikanásobné použití donucovacích prostředků a nakonec i převoz do nemocnice. Celá událost trvala dvě hodiny a deset minut. A to všechno kvůli jedné jízdě načerno.
Celý incident podle městské policie trval dvě hodiny a deset minut.

Celý incident podle městské policie trval dvě hodiny a deset minut.

Zdroj: Hradecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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