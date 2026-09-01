Slimáci dostanou od měděné síťky elektrický šok. Žena přidala ještě dvě vrstvy obrany a má po problému

Už jste se někdy probudili a zjistili, že vaše milované zahradní rostliny jsou zničené? Často to mají na svědomí slimáci – ti zákeřní, slizcí
škůdci, kteří se k vašim záhonům dokážou dostat klidně i z velké vzdálenosti. Díky tipu od naší čtenářky však těmto plžům můžete vyhlásit válku pomocí třístupňového obranného systému, který je stejně důmyslný jako účinný. Potřebujete jen síťku, vazelínu a spolehlivou lahvičku. Bariérová obrana pomocí vazelíny
Nejprve si povíme něco o vaší první obranné linii: vazelíně. Slimáci nemají rádi nic lepkavého nebo kluzkého, a proto je vazelína vynikajícím nástrojem, jak je udržet na uzdě, jak potvrzuje i web
Bhg. Její použití je snadné. Naneste velkou vrstvu vazelíny kolem okrajů květináčů nebo podél nohou stojanů na rostliny. Kluzký povrch zabrání slimákům, aby se vyšplhali nahoru. Zdroj fotografie: Depositphotos Česnekem postříkejte všechna místa, kde by se tito škůdci mohli vyskytovat. Odpudí je. Připravte si měděnou síťku
Měď reaguje se slizem, který slimáci produkují, a vytváří malý elektrický šok, který je odpuzuje. Síť z mědi lze vytvarovat tak, aby se vešla kolem rostlin nebo nad ně, a vytvořila tak ochrannou kopuli nebo válec. Mimochodem, použití mědi doporučuje i známý web
Zahrada. Voňavý odstrašující prostředek
Nakonec použijte ještě špetku nepříjemných pachů, které celé dílo dokonají. Slimáci mají silný čich, který můžete obrátit proti nim.
Jednoduše svařte vodu s několika rozdrcenými stroužky česneku, nechte ji 24 hodin louhovat a sceďte do lahvičky s rozprašovačem. Poté s ní postříkejte všechna místa, kde by se tito škůdci mohli vyskytovat. Podobně jako česnek působí třeba i šalvěj nebo rebarbora, jak jsme na webu adbz už psali. Zdroj fotografie: Freepik Slimáci nejsou na zahradě právě vítanými hosty. Pokud však vše uchopíte za správný konec, můžete se jich snadno zbavit.
„
Mně tenhle postup funguje skvěle už léta,“ radí paní Eva K. z Plzně, která nám celý postup zaslala. „Jen musíte myslet na to, že postřik je třeba opakovat každé čtyři dny (nebo když zaprší), a vazelínu obměňujte asi co týden. Pak budete mít jistotu, že bude vše fungovat opravdu tak, jak má.“
VIDEO Pět tipů, jak si poradit se slimáky.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková