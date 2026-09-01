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O prázdninách na silnicích Vysočiny zemřeli čtyři lidé, dva z nich byli motorkáři

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Tragická byla letos na začátku prázdnin nehoda dvou kamionů u Štoků na Havlíčkobrodsku, kde vyhasly dva lidské životy. Dva motocyklisté pak zemřeli na silnicích Jihlavska. Čtyři oběti jsou však téměř poloviční oproti loňským sedmi.
O prázdninách na silnicích Vysočiny zemřeli čtyři lidé, dva z nich byli motorkáři

O prázdninách na silnicích Vysočiny zemřeli čtyři lidé, dva z nich byli motorkáři

Zdroj: Marie Buláková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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