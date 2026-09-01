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Na důchod čekali zbytečně. ČSSZ zamítla přes 50 tisíc žádostí a žadatelé nedostali ani korunu

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Odchod do důchodu není automatický ani po dosažení důchodového věku. Rozhodující je také potřebná doba pojištění a správně vedená evidence. Čísla za rok 2025 navíc ukazují, jak velké množství žádostí Česká správa sociálního zabezpečení každoročně řeší.
ČSSZ přijala 172 tisíc žádostí o důchod, přiznala 120 tisíc penzí. Rozdíl přes 50 tisíc není totéž co zamítnutí.

ČSSZ přijala 172 tisíc žádostí o důchod, přiznala 120 tisíc penzí. Rozdíl přes 50 tisíc není totéž co zamítnutí.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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