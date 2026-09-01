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Nákop z nouze se stal gólem roku. Anglický brankář skóroval z vlastního vápna, míč letěl přes celé hřiště

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Brankář Gateshead Pete Jameson trefil v pondělí síť soupeře odkopem z vlastního pokutového území. Internet okamžitě začal mluvit o gólu roku.
Nákop z nouze se stal gólem roku. Anglický brankář skóroval z vlastního vápna, míč letěl přes celé hřiště

Nákop z nouze se stal gólem roku. Anglický brankář skóroval z vlastního vápna, míč letěl přes celé hřiště

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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