Nákop z nouze se stal gólem roku. Anglický brankář skóroval z vlastního vápna, míč letěl přes celé hřiště

Šestačtyřicátá minuta, začátek druhého poločasu, Harrogate Town proti Gateshead v National League. Obránce Keon Lewis-Burgess posílá míč zpět ke svému brankáři. Pete Jameson ho zpracuje, napřáhne a pošle dlouhý odkop dopředu. Míč letí přes celé hřiště, dopadá pár metrů před soupeřovým vápnem, odskakuje obloučkem a přelobovává Roryho Watsona, brankáře Harrogate, který stojí zhruba na úrovni penalty. Gateshead vede 1:0. Spoluhráči se na Jamesona vrhají v šíleném objetí. Bylo pondělí 31. srpna 2026 a internet právě dostal svůj virální moment.
Mechanika jednoho odkopu
Hřiště na stadionu Wetherby Road měří podle dostupných údajů 100 metrů na délku. Jameson kopal z vlastního pokutového území, míč dopadl těsně před šestnáctkou soupeře. Náš odhad? Někde v pásmu 85 až 95 metrů. Oficiální měření se nepodařilo dohledat, a proto nelze psát o rekordu.
Klíčovou roli sehrály podmínky. Vítr nesl míč dopředu, odskok na trávníku změnil trajektorii a Watson špatně odhadl dráhu letu. Sám Jameson po zápase přiznal, že trefu nečekal. Nikdy předtím v kariéře neskóroval a podle svých slov by raději bral tři body než gól. Gateshead totiž vedení neudržel, Harrogate srovnal v 53. minutě a v 90. minutě rozhodl vlastní gól Ashleyho Boatswaina. Konečných 2:1 pro domácí.
Kde stojí Jameson v historii brankářských gólů
Góly brankářů z vlastní poloviny jsou v anglickém fotbale vzácné, ale ne bezprecedentní. Stručný přehled těch nejslavnějších:
- Pat Jennings, Charity Shield 1967, Tottenham vs. Manchester United, odkop přes celé hřiště.
- Tim Howard, Everton vs. Bolton, 2012, střela z 92,2 metru.
- Asmir Begović, Stoke vs. Southampton, 2013, tehdejší Guinnessův rekord 91,9 metru.
- Tom King, Newport vs. Cheltenham, 2021, certifikovaných 96,01 metru podle Guinnessovy knihy rekordů.
Jamesonova trefa se od většiny těchto případů liší jedním detailem: nešlo o klasický výkop od brány, ale o řešení přihrávky zpět. To z ní dělá ještě absurdnější moment, brankář neměl čas ani důvod mířit na bránu. Prostě kopl dopředu.
Proč „gól roku“ zatím zůstává jen nálepkou
Klip se rozšířil během hodin. Ještě tentýž den ho sdílela National League on DAZN, Gateshead ho okamžitě vytáhl do oficiálních sestřihů a do dalšího rána ho přebírala česká i zahraniční média. Fanoušci a komentátoři začali používat slova „gól roku“, „gól desetiletí“, „nejlepší trefa sezony“.
Jenže žádná z těchto nálepek zatím nemá oficiální váhu. National League nevyhlásila žádnou anketu, a pokud by se akce dostala do nominace na cenu FIFA Puskás, narazila by na jedno z klíčových kritérií: oceněný gól nemá být výsledkem štěstí nebo chyby soupeře. A Jamesonova trefa stojí přinejmenším částečně na obojím, na příznivém větru, nepředvídatelném odskoku a Watsonově špatném odhadu.
Podle nás je právě tohle důvod, proč gól funguje tak dokonale jako virální obsah, ale zároveň proč má těžkou cestu k jakémukoli oficiálnímu ocenění. Internet miluje chaos a štěstí. Poroty oceňují záměr a techniku.
Co z toho zůstane
Pete Jameson odchytal zápas, který jeho tým prohrál. Vstřelil gól, který neplánoval. A stal se na pár dní nejsdílenějším brankářem na internetu. Celý sestřih si můžete přehrát přímo na webu Gateshead FC.
Jestli si za pár měsíců někdo vzpomene na výsledek zápasu Harrogate–Gateshead z posledního srpnového pondělí, bude to jedině kvůli tomu odkopu. A to je na fotbale to nejlepší, že si pamatujeme momenty, ne tabulky.
THE GOALKEEPER SCORED FROM HIS OWN BOX!!! 🤯🤯🤯— National League on DAZN (@DAZN_NationalLg) August 31, 2026
Incredible scenes as Gateshead take the lead against Harrogate 😳 pic.twitter.com/D4YHrJNFz2
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner