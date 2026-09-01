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Minulost je zapomenuta: Jana Adamcová odhalila zvláštní formu intimity s vážně nemocným Adamcem

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Jana Adamcová (54) je manželka známého režiséra Jiřího Adamce (78). V jednu chvíli to vypadalo, že dojde k rozvodu, ten ale Jana posléze stáhla. Nyní se snaží být svému manželovi co nejvíce nablízku a v luxusním sanatoriu ho navštěvuje každý den. Stav režiséra se bohužel vzhledem k jeho diagnóze zhoršuje. Bývalá moderátorka nyní promluvila o stavu manžela.
Jiří Adamec je v sanatoriu, kde ho odvezla Jana Adamcová.

Jiří Adamec je v sanatoriu, kde ho odvezla Jana Adamcová.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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