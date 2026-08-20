Muž z Brna si u zastávky ustlal v trávě. Vypil jsem ředidlo, přiznal

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Muž z Brna si u zastávky ustlal v trávě. Vypil jsem ředidlo, přiznalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Muž sedící v trávě u autobusové zastávky na Anthroposu vyděsil kolemjdoucí. Vypadal totiž, že mu není dobře, a proto zavolali strážníky. Ti zjistili, že muž nemůže mluvit ani se postavit na nohy. Nadýchal 1,4 promile a přiznal, že předtím pil ředidlo.
Ilustrační fotografie
Zdroj: Nicolas Rosier
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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