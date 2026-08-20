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Turnikety a světelné tabule. Jaké vychytávky přibyly na stadionu na Srbské?

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Kratší čekání u vstupu, zpětné načtení vstupenek i lepší orientace během zápasu. To všechno umožní nové turnikety a světelné tabule, jež přibyly na fotbalovém stadionu na Srbské. V září by komfort měly přidat i opravené toalety.
Turnikety a světelné tabule. Jaké vychytávky přibyly ve stadionu na Srbské?

Turnikety a světelné tabule. Jaké vychytávky přibyly ve stadionu na Srbské?

Zdroj: FC Zbrojovka Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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