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Poslanec Janda na síti: Nafta za 50 korun. Kde jsou demonstranti?

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Pamatujete si dobu, kdy vypukl konflikt na Ukrajině a ceny pohonných hmot vystřelily směrem nahoru? Aby ne, vždyť to není až tak dávno. Lidé tehdy lamentovali, že mají naftu za cenu nad 40 korun za litr, a to se ceny ještě zvedaly. Tehdy to byla něco poměrně šíleného, jelikož lidé byli zvyklí na ceny pohybující se kolem 35 korun za litr, často i o něco níže. V této době se také strhla poměrně solidní mela, když se zdálo, že Fialova vláda nic nedělá.
Jakub Janda

Jakub Janda

Zdroj: Jakub Janda/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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