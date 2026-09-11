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Tito 2 lvi sloužili po dlouhých 8 let v cirkusové manéži. Podívejte se na jejich reakci, když jsou poprvé vypuštěni na svobodu

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Dvojice šelem neznala po dlouhých 8 let jiné prostředí než cirkusovou manéž nebo vnitřek klece. Teprve pak se lvi dostali na svobodu a jejich reakce opravdu stojí za to. Divokou šelmu nebo jakékoli další zvíře [...]...
lev a lvice

lev a lvice

Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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