Tito 2 lvi sloužili po dlouhých 8 let v cirkusové manéži. Podívejte se na jejich reakci, když jsou poprvé vypuštěni na svobodu

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Tito 2 lvi sloužili po dlouhých 8 let v cirkusové manéži. Podívejte se na jejich reakci, když jsou poprvé vypuštěni na svoboduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Dvojice šelem neznala po dlouhých 8 let jiné prostředí než cirkusovou manéž nebo vnitřek klece. Teprve pak se lvi dostali na svobodu a jejich reakce opravdu stojí za to. Divokou šelmu nebo jakékoli další zvíře [...]...
lev a lvice
Zdroj: Fotografie: Pixabay
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