Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Únik do AI reality: Zoufale nepopulární Trump na sítích vyměnil realitu za digitální cirkus

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zatímco se Spojené státy potýkají s nekončícím vojenským konfliktem v Íránu, drtivými cenami energií a historicky nejnižší prezidentskou popularitou, vrchní velitel se rozhodl vyřešit své politické debakly po svém – úplným únikem z reality. Donald Trump během víkendu zahltil svou síť Truth Social desítkami bizarních, pomocí umělé inteligence vygenerovaných příspěvků.
Trump

Trump

Zdroj: Donald Trump Truth Social
Reklama
Další články z Epeníze
Jeden školní batoh za dvě ceny? Cenová kouzla v Albertu
Jeden školní batoh za dvě ceny? Cenová kouzla v Albertu
Vy lžete, jaké máte IQ? Takto se chová premiér ČR k ženě
Vy lžete, jaké máte IQ? Takto se chová premiér ČR k ženě

Je až neuvěřitelné, jak se může chovat vrcholný představitel demokratické země k ženám, konkrétně...

„Je to násilník a tečka.“ Trumpův bývalý právník se v přímém přenosu utrhl ze řetězu a uzemnil moderátora
„Je to násilník a tečka.“ Trumpův bývalý právník se v přímém přenosu utrhl ze řetězu a uzemnil moderátora

Šéf Bílého domu čelí další mediální potupě, a to navíc přímo z řad svých bývalých blízkých spolupracovníků....

Státnická úroveň netřeba? Premiér jako influencer a bavič
Státnická úroveň netřeba? Premiér jako influencer a bavič

V České republice jsou jedny z nejdražších hypoték. Pohonné hmoty se pomalu šplhají k hranici 50 korun za...

Kalousek k voličům ANO. Nikoho jiného než vás se Andrej nebojí
Kalousek k voličům ANO. Nikoho jiného než vás se Andrej nebojí

Bývalý ministr financí a poslanec Miroslav Kalousek poměrně často na sociálních sítích glosuje různé kroky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.