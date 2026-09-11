Popel rozpuštěný ve vodě a 48 hodin čekání. Cibule po něm narostou do velikosti pěsti a vydrží ve sklepě celou zimu

Cibule vyžaduje správnou péči a včasnou výživu, aby se nám odměnila bohatou úrodou. Chcete-li vypěstovat cibuli velikosti pěsti, je
nutné ji dostatečně hnojit, a to zejména v červenci, kdy aktivně roste. V této kritické fázi totiž potřebuje opravdovou hojnost základních prvků a živin. Jedině tak bude zajištěn její optimální růst a vývoj. Hlavní zásady pro hnojení cibule
Pokud si však myslíte, že vám k její výživě bude stačit jedno jediné hnojivo, které jen v několika intervalech jednoduše aplikujete, pak se pletete. Ve skutečnosti toho tato zelenina potřebuje mnohem víte. Základní schéma hnojení cibule vypadá takto:
Hnojiva na bázi dusíku by měla být používána pouze na začátku vegetační fáze rostliny, nikoliv během kvetení v červenci. Během fáze tvorby a růstu cibule je vhodné na záhon každé dva týdny aplikovat hnojiva bohatá na draslík a fosfor, která cibuli dodají potřebné živiny. Ve fázi dozrávání cibulí se vyhněte používání dusíkatých hnojiv nebo roztoků obsahujících alkohol na bázi amoniaku. Ty mohou zpomalit proces růstu a vést dokonce i ke hnilobě – a to jak u cibulí na poli, tak i později u těch uskladněných. Pomůže vám obyčejný popel
Dřevěný popel je vysoce účinné přírodní hnojivo, které se pro výživu cibule během července hodí opravdu skvěle. Obsahuje totiž draslík a fosfor, které
přispívají k vývoji větších cibulí a tím i k vyšším výnosům. Dřevěný popel lze použít v suché formě nebo jako zředěný roztok. Roztok připravíte tak, že 200 g dřevěného popela rozpustíte v kbelíku s horkou vodou a necháte 48 hodin louhovat. Poté jím záhony cibule hojně zalijte. Doporučujeme hnojit cibuli během vegetačního období alespoň 2 až 3krát.
U posledního hnojení však zpravidla už tolik živin zapotřebí nebude, proto se vyplatí poměr popela a vody trochu upravit. A jak na to? Do nádoby dejte popel a zalijte ho teplou vodou. Poměr může být zhruba 1 šálek popela na 5 litrů vody.
Nechte směs odstát alespoň 24 hodin, aby se minerály uvolnily do vody. Po 24 hodinách roztok přefiltrujte pomocí jemného síta nebo plátna, abyste odstranili hrubé částice popela. Výsledkem by měl být čistý výluh, kterým stačí cibuli jednoduše zalít. A pro ještě lepší účinek můžete k cibuli přidat i dolomitovou moučku. Zdroj fotografie: Depositphotos Další péče o cibuli
Po aplikaci výluhu z popela je důležité rostliny dobře zalít čistou vodou. To pomůže hnojivo rozptýlit a zajistí, že se dostane ke kořenům rostlin. Přibližně 2 až 3 týdny před sklizní snižte četnost zalévání této zeleniny. Během této doby je vhodné provést
poslední kolo hnojení pomocí suchého dřevěného popela – nic víc opravdu nebude zapotřebí. Dodržováním těchto pokynů a poskytováním správné výživy můžete zvýšit velikost a kvalitu cibulí, což v konečném důsledku povede k opravdu bohaté sklizni, která navíc ve sklepě dlouho vydrží.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři