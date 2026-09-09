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Vynášeli mě hasiči: Trump znesvětil památku 11. září lživou báchorkou o vlastní záchraně

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Trump znovu dokázal, že pro ukojení svého nekonečného narcismu neváhá zneužít ani ty nejtragičtější momenty moderní americké historie. Během piety k pětadvacátému výročí teroristických útoků z 11. září 2001, kde Bílý dům uctíval památku hrdiny padlého při záchraně lidí na, vrchní velitel bez mrknutí oka přidal další kapitolu do své osobní mytologie. Američanům předestřel neuvěřitelnou a zcela vymyšlenou historku o tom, jak ho v den zkázy museli z bortící se budovy doslova na rukou vynášet urostlí hasiči.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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