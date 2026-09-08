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Zázračné vítězství se nekoná: Trump po desítkách lží přiznal, že válku v Íránu zdaleka nevyhrál

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Dennívýzva
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Prezident Donald Trump konečně narazil na mantinely vlastní alternativní reality. Po více než šesti měsících trvání konfliktu s Íránem, o kterém ještě na začátku suverénně tvrdil, že potrvá maximálně čtyři až pět týdnů, musel s blížícími se volbami potichu kápnout božskou. Ve svém příspěvku na síti Truth Social vůbec poprvé nechtěně přiznal, že americká armáda na Blízkém východě vlastně ještě nevyhrála, čímž rázem popřel svá vlastní velkohubá prohlášení z posledních měsíců.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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