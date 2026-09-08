Zázračné vítězství se nekoná: Trump po desítkách lží přiznal, že válku v Íránu zdaleka nevyhrál

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Zázračné vítězství se nekoná: Trump po desítkách lží přiznal, že válku v Íránu zdaleka nevyhrálPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Prezident Donald Trump konečně narazil na mantinely vlastní alternativní reality. Po více než šesti měsících trvání konfliktu s Íránem, o kterém ještě na začátku suverénně tvrdil, že potrvá maximálně čtyři až pět týdnů, musel s blížícími se volbami potichu kápnout božskou. Ve svém příspěvku na síti Truth Social vůbec poprvé nechtěně přiznal, že americká armáda na Blízkém východě vlastně ještě nevyhrála, čímž rázem popřel svá vlastní velkohubá prohlášení z posledních měsíců.
Donald Trump
Zdroj: Foto: Pixabay
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Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...Všechny články tohoto autora →
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