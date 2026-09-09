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Nechutná lež. Fiala obvinil člověka v tísní, že dal České televizi 90 milionů korun

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Někteří politici potřebují populismus jako sůl. Moc dobře ví, že solidně rozšířená lež se dostane k jejich ovečkám, které ji pak mohou bez problémů šířit a dodávat dané politické straně potřebné hlasy a politické body. Naposledy jsem se s podobným jednáním setkal u vrcholného politika SPD Radima Fialy. Ten bezostyšně v debatě v České televizi nařkl organizaci člověk v tísni z toho, že v minulých letech dávala České televizi 90 milionů korun.
Radim Fiala

Radim Fiala

Zdroj: Radim Fiala/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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