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V Ostravě zkoušeli platit falešnými eury. Čtveřici teď hrozí osm let ve vězení

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Dennívýzva
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Ostravští policisté odhalili skupinu lidí, která se pokoušela směnit a utrácet padělané euro bankovky. Kriminalisté zajistili více než devadesát bankovek v hodnotě pět euro. Podezřelé čtveřici teď hrozí až osm let ve vězení.
V Ostravě zkoušeli platit falešnými eury. Čtveřici teď hrozí osm let ve vězení

V Ostravě zkoušeli platit falešnými eury. Čtveřici teď hrozí osm let ve vězení

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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