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Pokus o napadení ještě před derby. Fanoušci chtěli útočit dlažebními kostkami

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Pražští policisté zabránili pokusu o napadení při pochodu slávistických fanoušků na Letnou. K útoku mělo dojít v okolí Metronomu, kde asi dvacet mužů rozebralo dlažbu, nasadilo si úderové rukavice a začalo se maskovat. Příznivci domácích měli na pochod zaútočit právě dlažebními kostkami.
Pokus o napadení ještě před derby. Fanoušci chtěli útočit dlažebními kostkami

Pokus o napadení ještě před derby. Fanoušci chtěli útočit dlažebními kostkami

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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