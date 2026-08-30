Pacientka utrpěla při císařském řezu popáleniny. Nemocnice incident vyšetřujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pacientka utrpěla při císařském řezu popáleniny. Nemocnice incident vyšetřuje
Rekonstrukce Smíchovského nádraží zdárně pokračuje a blíží se do další fáze. Cestující by se již v říjnu...
Cestující v pražských tramvajích čeká v pondělí 31. srpna celodenní omezení provozu v ulici 17. listopadu....
Na Jahodnici v Praze 14 do dvou let vyroste nová základní škola pro 540 žáků za 950 milionů korun. Výstavbu...
Městská část Praha 4 řeší společně s dopravním podnikem problematickou situaci u stanice metra Kačerov. V...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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