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Pražské derby ovládli na Letné fotbalisté Slavie. Nad Spartou vyhráli 3:0

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Fotbalisté Slavie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3:0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou sedmí a ztrácejí na městského rivala pět bodů. Skóre v úvodu otevřel Wiktor Nowak, po přestávce pojistili obhájci titulu vítězství Danijel Šturm a Emmanuel Ayaosi. Červenobílí vyhráli v lize na Letné poprvé od prosince 2020.
Pražské derby ovládli na Letné fotbalisté Slavie. Nad Spartou vyhráli 3:0

Pražské derby ovládli na Letné fotbalisté Slavie. Nad Spartou vyhráli 3:0

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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