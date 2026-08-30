Fotbalisté Slavie vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3:0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou sedmí a ztrácejí na městského rivala pět bodů. Skóre v úvodu otevřel Wiktor Nowak, po přestávce pojistili obhájci titulu vítězství Danijel Šturm a Emmanuel Ayaosi. Červenobílí vyhráli v lize na Letné poprvé od prosince 2020.
Pražské derby ovládli na Letné fotbalisté Slavie. Nad Spartou vyhráli 3:0
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