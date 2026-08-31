Evidenci skutečných majitelů měla vláda znovu odemknout. Povinnost nesplnila

Letos a příští rok vstupují v účinnost dvě nová evropská opatření proti praní špinavých peněz. Zatímco nařízení zavede od příštího července například maximální limit pro platby v hotovosti, směrnice stanoví, že registry skutečných majitelů se musí opět otevřít novinářům a dalším osobám s oprávněným zájmem. Tento bod měly členské státy přijmout již do 10. července letošního roku, v Česku je ale tato evidence stále nepřístupná.
Nové nařízení, označované jako AMLR 6, sjednocuje pravidla pro boj proti praní peněz a financování terorismu napříč EU. Podle expertů se jedná o zlomový bod pro veřejné i soukromé subjekty v celé EU.
Nařízení je již platné, ale většina povinností bude přímo účinná od července 2027, pro některé její články ale platilo dřívější datum.
I Česko, které evidenci uzavřelo pro veřejnost loni v prosinci, mělo tento registr opět zpřístupnit. Zatím však zůstává stále uzavřený a lidé s oprávněným zájmem musí o informace žádat v každém případě zvlášť krajské soudy.
Nařízení rozšiřuje pravidla proti praní špinavých peněz nově například i na fotbalové kluby a sportovní agenty (pro oba sektory bude nařízení účinné až od roku 2029), ale také crowdfundingové platformy.
Ale v Česku se nic nestalo
Nařízení mimo jiné stanovuje maximální limit pro platby v hotovosti na deset tisíc eur. Členské státy ale mohou zavést i vlastní nižší limity.[souvisejici]
Na vzniku této legislativy se významně podílel český europoslanec Luděk Niedemayer. Jak říká, v europarlamentu s tím byl spojen velký boj. „Někteří europoslanci říkali, že za ně je systém v pořádku, pokud si mohou jít koupit nové auto a zaplatit v hotovosti."
Zásadní podle něj je, že se podařilo dosáhnout toho, že registry skutečných vlastníků budou otevřeny pro všechny, kteří mají oprávněný zájem do něj nahlížet.
„Takže například i pro novináře,“ zdůrazňuje Niedermayer. „Strávili jsme týdny tím, abychom zajistili co nejlepší přístup do registrů pro osoby s oprávněným zájmem a zároveň respektovali rozsudek Evropského soudu,“ vysvětluje pro HlídacíPes.org. Registry musí být aktualizovány a propojeny v celé EU.
I Česko, které evidenci uzavřelo pro veřejnost loni v prosinci, proto mělo tento registr opět zpřístupnit. Zatím však zůstává stále uzavřený a novináři, či obecně lidé s oprávněným zájmem, musí o informace žádat v každém případě zvlášť krajské soudy.
Povinnost zpřístupnit informace osobám s oprávněným zájmem stanoví směrnice AMLD6 a novináře jmenuje právě mezi tzv. osobami s oprávněným zájmem dokonce na prvním místě. A tyto články měly být uvedeny v soulad s národní legislativou již do 10. července letošního roku. Jenže v Česku se to nestalo.
Alibismus versus kvalitní kontrola
Nově také vznikne evropský Úřad pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AMLA). Od roku 2028 bude přímo dohlížet na vybranou skupinu 40 vysoce rizikových finančních subjektů působících v několika členských státech EU.
„Iniciativa není dokonalá, protože tlaky proti různým ustanovením byly obrovské. Ale samotný vznik agentury AMLA je podle mě revolucí a otevírá velký prostor pro zlepšování situace,“ věří Niedermayer.
„Odolnost systému není daná tím, jak funguje průměrně, ale tím, kde to funguje nejhůř. Podcenění situace v jedné zemi vede k tomu, že selhává celý systém. Proto já od úřadu AMLA očekávám, že se zaměří na nejslabší místa. Jedním z hlavních bodů, na které bude potřeba se zaměřit, bude práce notářů v oblasti nemovitostí. Tam nejsme ani v situaci, kdy by se dalo říci, že systém kontroly nějak formálně funguje,“ konstatuje europoslanec.
V oblasti bankovnictví sice systémy fungují, ale jsou vidět rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, podotýká Niedermayer. „V některých státech je vidět, že banky to hrají trochu alibisticky – generují velké množství hlášení podezřelých transakcí a postupují je dohledovým orgánům, které pak musí rozhodovat. V některých zemích je to naopak, těchto hlášení je sice málo, ale jsou kvalitnější,“ vysvětluje.
Počkejme co kryptoměny
Podle Niedermayere se v některých oblastech situace již viditelně zlepšuje. „Vidíme i případy, kdy lidé, kteří nějakým způsobem přišli k velkému množství peněz, jejichž původ nedokážou vysvětlit, musí vymýšlet někdy i velmi divoké cesty, jak je legalizovat. To ukazuje, že ten systém je již do určité míry odolný.“
V Česku podle něj chybí dostatečné povědomí o tom, že opatření proti praní špinavých peněz mají širší pozitivní dopad na společnost.
Ať už jde o míru korupce nebo nové formy kriminality související s online prostředím a kryptoměnami. „Když je mnohem těžší legalizovat příjmy z kriminality, má to aspoň částečně odrazující efekt,“ věří europoslanec.
Boj proti praní špinavých peněz je podle něj ale nekončící proces: „Může se stát, že se v budoucnu ukáže, že i tuto novou legislativu bude potřeba upravit a přitvrdit. Například v okamžiku, kdy by se ukázalo, že z oblasti kryptoměn nelze udělat bezpečnější prostor. Pak to také bude vyžadovat ještě větší regulaci na úrovni celků jako je EU.“