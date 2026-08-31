Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Evidenci skutečných majitelů měla vláda znovu odemknout. Povinnost nesplnila

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Letos a příští rok vstupují v účinnost dvě nová evropská opatření proti praní špinavých peněz. Zatímco nařízení zavede od příštího července například maximální limit pro platby v hotovosti, směrnice stanoví, že registry skutečných majitelů se musí opět otevřít novinářům a dalším osobám s oprávněným zájmem. Tento bod měly členské státy přijmout již do 10. července
profimedia-1129474362

profimedia-1129474362

Zdroj: Ilustrační foto: Profimedia
Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Andrej Babiš kvůli střetu zájmů vyloučil sám sebe zatím z osmi hlasování vlády
Andrej Babiš kvůli střetu zájmů vyloučil sám sebe zatím z osmi hlasování vlády
Ivan Gabal: Babišovo věčné skuhrání je nebezpečný politický program
Ivan Gabal: Babišovo věčné skuhrání je nebezpečný politický program

KOMENTÁŘ. Po negativní politické kampani se špatně vládne. Důkazy vidíme denně. Od vládního debaklu v NATO,...

Postřelená žena z fotografie před rozhlasem se léčila rok, o muži vedle ní se nic neví
Postřelená žena z fotografie před rozhlasem se léčila rok, o muži vedle ní se nic neví

Fotografie zachycující postřelenou ženu před rozhlasem zůstávala půl století bez informace o jménu oběti....

Prodlužovačka, nebo velké bezpečnostní riziko? „Živý“ kabel leží volně v lese
Prodlužovačka, nebo velké bezpečnostní riziko? „Živý“ kabel leží volně v lese

Uprostřed lesa, v katastru obce Borová v Orlických horách, vede z velké části po povrchu elektrický kabel....

Jan Urban: Válečný zločinec je mrtvý, lež o hrdinném generálovi žije dál
Jan Urban: Válečný zločinec je mrtvý, lež o hrdinném generálovi žije dál

Za úsvitu 26. května 2011 vjela do vesnice Lazarevo, daleko na severu Srbska poblíž rumunských hranic,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.