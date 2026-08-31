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Nejslavnější podvodníci historie: Ošálili milionáře, psychiatry i celé národy

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Podvodníci na světě byli vždy a některé jejich příběhy se staly pro svět velmi zajímavými. Některými z nich byla například princezna Caraboo, Kašpar Hauser nebo Viktor z Aveyronu.
Nejslavnější podvodníci historie: Ošálili milionáře, psychiatry i celé národy

Nejslavnější podvodníci historie: Ošálili milionáře, psychiatry i celé národy

Zdroj: Kapitalio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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