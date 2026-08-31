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Jak bezchybně vymazat pečicí formu: Není to žádná věda, když znáte tuto sbírku nejvhodnějších postupů

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Nejlepších výsledků dosáhnete při pečení zejména s vhodně vymazanou formou. Zjistěte, jak správně vymastit plech, formu na bábovku nebo třeba zapékací mísu.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: iStock
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