Tuhle 1 potravinu nikdy nekupujte v pátek odpoledne. Prodavačky vědí proč, zákazníci to netuší

Je pátek, po práci se stavíte v obchodě a u chlazeného pultu vybíráte, co bude k večeři. Zrovna tady se ale vyplatí zpozornět. Jedna jediná potravina totiž v pátek odpoledne často leží na pultě nejdéle ze všech a personál obchodu o tom ví svoje. Může za to jednoduchý princip zásobování a čerstvosti, který většina zákazníků vůbec neřeší.
Ryba se kazí rychleji než cokoliv u pultu
Tou potravinou je čerstvá ryba. Patří totiž mezi nejchoulostivější zboží v celém obchodě. Kvůli svému složení podléhá zkáze mnohem rychleji než maso nebo uzeniny a i pár hodin navíc v nesprávné teplotě se na ní pozná. U salámu vám nevadí, že ve vitríně leží o den déle, u ryby ale rozhoduje každá hodina.
Právě proto je u ní čas nákupu důležitější než u ostatního zboží. Zatímco trvanlivé potraviny vydrží týdny, čerstvou rybu je dobré zpracovat co nejdříve, ideálně do jednoho dne od nákupu. Když si domů odnesete kus, který na pultě přeležel, riskujete místo dobré večeře nepříjemné překvapení, protože stará ryba dokáže potrápit i žaludek.
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Obchody doplňují chlazené zboží hlavně brzy ráno a někdy znovu k večeru, kdy dorážejí nové dodávky. Ráno je proto výběr největší a zboží nejčerstvější. K večeru je pult naopak z velké části vybraný a zůstávají na něm hlavně kusy, které si nikdo jiný nevzal, tedy zpravidla ty nejstarší.
K tomu se přidává jednoduché pravidlo skladování. Zboží s bližším datem spotřeby dává obchod dopředu, aby se prodalo první. Co tedy v pátek odpoledne vidíte hezky vepředu na očích, bývá to nejstarší, co v nabídce ještě zbylo.
Přes víkend čerstvá ryba nedorazí
Nejdůležitější roli hraje samotný víkend. Čerstvé ryby se do obchodů zaváží během pracovního týdne, obvykle několikrát, ale ne v sobotu a v neděli. Co leží na pultě v pátek odpoledne, tam tedy vydrží nejdéle a do pondělí už nikdo čerstvý kus nedoplní.
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Celou dobu se navíc musí držet takzvaný řetězec chladu. Sladkovodní ryby patří do nejchladnějšího místa lednice kolem nuly, mořské ryby se správně vystavují na drceném ledu. Čím déle kus na pultě čeká, tím víc spoléháte na to, že teplota ani na chvíli nevyskočila nahoru.
Jak poznat unavenou rybu ještě v obchodě
Naštěstí se čerstvost dá odhalit pouhým okem dřív, než rybu vůbec zaplatíte. U celé ryby si všímejte očí. Mají být lesklé, mírně vyklenuté a průhledné, s tmavou a zřetelnou zornicí. Zakalené, matné nebo propadlé oko je jasný signál starého kusu.
Čerstvost ryby prozradí ještě u pultu lesklé a vyklenuté oko, sytě červené žábry a pevné maso. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podívejte se také pod skřele na žábry. U čerstvé ryby jsou sytě červené a vlhké, kdežto u staré vyblednou došeda či dohněda a bývají oslizlé. Maso má být pevné a pružné, takže když do něj zatlačíte prstem, důlek se rychle vyrovná. Pokud vám v mase zůstane, ryba už má své nejlepší dny za sebou.
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Nakonec přivoňte. Čerstvá ryba voní po vodě nebo po moři. Pokud ucítíte pronikavý rybí odér, který až zavání čpavkem, nechte takový kus ležet a domů si ho neberte. Máte-li před sebou hotová filé, řiďte se hlavně odstínem masa. V pořádku je světlé maso s jemným růžovým nebo oranžovým nádechem podle druhu ryby, kdežto našedlé či dožluta zabarvené okraje varují, že kus už nejlepší dny nemá.
Přehledně shrnuje znaky čerstvé a staré ryby následující tabulka:
Znak Čerstvá ryba Stará ryba Oči (u celé ryby) lesklé, vyklenuté, průhledné, s tmavou zornicí zakalené, matné nebo propadlé Žábry sytě červené a vlhké vybledlé došeda či dohněda, oslizlé Maso pevné a pružné, důlek se po zatlačení rychle vyrovná důlek v mase zůstane Vůně po vodě nebo po moři ostrý zápach rybiny nebo čpavku Barva masa u filé světlé s jemným růžovým nebo oranžovým nádechem našedlé nebo dožluta zabarvené okraje Kdy rybu koupit, abyste neprohloupili Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou zná málokdo. Stačí 1 lžička do omáčky a chuť bude jako z restaurace
Nejjistější je vyrazit pro rybu ráno po doplnění nebo hned v první polovině týdne, kdy dodávky teprve dorazily a výběr je největší. Za zeptání u pultu nic nedáte, obsluha většinou dobře ví, které kusy dorazily naposledy.
Když si čerstvostí opravdu nejste jistí, sáhněte klidně po mražené rybě. Kvalitní mražené ryby putují do mrazáku hned, dokud jsou úplně čerstvé, takže bývají spolehlivější než kus z pultu, který působí čerstvě jen na oko. Ve vedru nebo když to z obchodu domů máte kus cesty, vezměte si s sebou chladicí tašku, ať ryba cestou nezteplá. Právě řetězec chladu totiž rozhoduje o tom, jestli si domů nesete dobrou večeři, nebo vyhozené peníze.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-poznat-cerstve-ryby-a-drubez-radime-zacatecnikum/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/14578-cerstvou-rybu-poznate-v-obchode-podle-oci-zaber-nebo-barvy-masa-jak-nenaletet-pri-vyberu, https://zpravy.tiscali.cz/nikdy-nekupujte-tyto-3-veci-v-supermarketu-o-vikendu-nenapadna-past-kvuli-ktere-lide-zbytecne-preplaci-stovky-korun-667313, https://vedazive.cz/clovek/marketingove-triky-supermarketu/, https://svethg.cz/jak-kde-v-cesku-nakupovat-cerstve-ryby-veni-ryby-vici/, https://www.stobklub.cz/clanek/jak-nakupovat-cerstve-ryby/