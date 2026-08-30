Více úklidu i dohledu. Praha 4 řeší problémy v okolí metra KačerovPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Více úklidu i dohledu. Praha 4 řeší problémy v okolí metra Kačerov
Zastupitelé Prahy 6 schválili zrušení zadávacího řízení na vznik nového kulturního centra v plánované...
Změny tras linek MHD, nové zastávky, zrušení některých linek i vznik nových čekají na přelomu srpna a září...
O nevšední zážitek se pražským policistům postaral muž, který se při silniční kontrole rozhodl policistům...
Pražský magistrát rozdá na začátku školního roku prvňákům zhruba sedmnáct tisíc balíčků se školními...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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