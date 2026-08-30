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Více úklidu i dohledu. Praha 4 řeší problémy v okolí metra Kačerov

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Městská část Praha 4 řeší společně s dopravním podnikem problematickou situaci u stanice metra Kačerov. V okolí vestibulu metra a přilehlých autobusových zastávek se totiž dlouhodobě zdržují lidé bez domova či osoby závislé na drogách. Na pořádek v lokalitě tak budou dohlížet asistenti veřejného pořádku, posílen bude také úklid.
Více úklidu i dohledu. Praha 4 řeší problémy v okolí metra Kačerov

Více úklidu i dohledu. Praha 4 řeší problémy v okolí metra Kačerov

Zdroj: Praha 4
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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