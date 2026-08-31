Chytáte dešťovou vodu na zahradě? Jedna chyba vás může přijít až na 2 miliony Kč

Dešťová voda je pro zahrádkáře něco jako pro sběratele poklad z půdy. Zachytit ji do sudu pod okapem můžete bez obav, mnohem opatrnější je ale potřeba být ve chvíli, kdy se rozhodnete nádrž schovat pod zem. Právě tady se totiž mění pravidla.
Za stavbu provedenou bez potřebného povolení může podle současného stavebního zákona hrozit pokuta až 2 miliony korun. Nejde přitom o nový zákaz používání dešťovky. Problémem není samotná voda, ale nepovolená stavba.
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Když jsem poprvé narazila na informace o milionových pokutách spojených s dešťovou vodou, znělo to téměř tak, jako bychom měli začít schovávat sudy před kontrolou. Tak dramatická situace ale rozhodně není.
Jednoduchý sud napojený na okap patří k nejméně komplikovaným způsobům zachytávání dešťové vody a běžně kvůli němu není potřeba povolení vodoprávního úřadu. Foto: Pexels
Pro běžné zachytávání dešťové vody do jednoduchých nádob žádné povolení vodoprávního úřadu nepotřebujete. To se týká například klasického sudu pod okapem nebo podobného jednoduchého řešení na vlastním pozemku. Dešťová voda stékající ze střechy se přitom podle právních předpisů považuje za povrchovou vodu.
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Nasbíranou vodu
lze využít například: k zalévání zahrady a skleníku k mytí venkovních ploch po vhodném technickém řešení ke splachování toalety v odpovídajícím systému také k praní Pod zemí už platí jiná pravidla
Zlom nastává ve chvíli, kdy chcete na pozemek umístit
podzemní nádrž na dešťovou vodu. Ministerstvo pro místní rozvoj ji přímo uvádí mezi příklady jednoduchých podzemních staveb. Do této kategorie patří podzemní stavby do 300 m² zastavěné plochy až do hloubky 3 metrů, pokud nejde o technickou infrastrukturu.
A právě jednoduchá stavba už není totéž co drobná stavba.
Stavební zákon stanoví, že záměr vyžaduje povolení, pokud nejde o drobnou stavbu nebo další zákonem stanovenou výjimku. Běžná podzemní nádrž na dešťovku proto před realizací povolení stavebního úřadu potřebuje.
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Zmatek může vznikat kvůli dřívější legislativě.
Starý stavební zákon mezi stavby bez stavebního povolení a ohlášení řadil zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m³ a výšky 3 metrů. Tuto hranici proto můžete stále najít ve starších článcích a návodech. Dešťová voda může v domácnosti i na zahradě nahradit část spotřeby pitné vody, například při zalévání nebo po vhodném technickém řešení při splachování. Foto: Magnific
Současný stavební zákon už stejnou výjimku neobsahuje. Pro majitele zahrady je proto mnohem důležitější způsob provedení než jednoduchá úvaha, zda se nádrž vejde pod hranici 50 kubíků. Výše pokuty závisí na konkrétním případu
Částka, která budí největší pozornost, skutečně v zákoně existuje. Podle § 301 lze za provedení záměru bez povolení, které zákon vyžaduje, uložit
pokutu až 2 000 000 Kč. V některých citlivých územích může horní hranice dosáhnout dokonce 4 milionů korun.
To ovšem neznamená, že za malou nepovolenou nádrž na zahradě automaticky přijde složenka na dva miliony. Jde
o horní zákonnou hranici sankce. Navíc může následovat řízení o odstranění stavby nebo snaha o její dodatečné povolení.
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Pokud si nejste jistí, do jakého režimu konkrétní nádrž spadá, sama bych místo spoléhání na několik let starý návod oslovila
stavební úřad. Zákon umožňuje požádat o předběžnou informaci, mimo jiné právě o tom, zda záměr potřebuje povolení. Výkop pro podzemní nádrž už není stejný případ jako obyčejný sud pod okapem. Právě u staveb pod zemí je potřeba předem ověřit, zda záměr vyžaduje povolení. Foto: Magnific
Pozornost je vhodná zejména tehdy, pokud se pozemek nachází v záplavovém území, poblíž vodního toku nebo může stavba
významně ovlivnit vodní poměry. V takových případech mohou vstoupit do hry také požadavky vodního zákona.
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Smyslem pravidel rozhodně není lidem používání dešťové vody zakázat. Naopak její
zachytávání dokáže omezit spotřebu pitné vody a pomáhá během suchých období.
Ing. Ondřej Samek ze společnosti NICOLL
v poradně Českého rozhlasu Dvojka uvedl:
„Dešťovou vodou můžeme nahradit vodu pitnou až v 50 % spotřeby domácnosti.“
Podzemní nádrž na dešťovou vodu proto není důvod hned zavrhovat. Vyplatí se ale ještě před objednáním výkopových prací ověřit, jaké podmínky se vztahují právě na váš pozemek a konkrétní typ nádrže. U obyčejného sudu pod okapem je situace jednoduchá, u stavby pod zemí už mohou být pravidla výrazně přísnější. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, mze.gov.cz, mmr.gov.cz, zakonyprolidi.cz, rozhlas.cz