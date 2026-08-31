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O post zastupitele se v Praze uchází přes tisíc lidí z 24 stran a uskupení

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O křeslo zastupitele Prahy bude v říjnu usilovat 1060 kandidátů, což je o čtyři méně než ve volbách v roce 2022. Na kandidátkách 24 politických stran a uskupení je zhruba 63,8 procenta mužů, což je o zhruba 1,7 procentního bodu méně než v minulých volbách. Podíl žen se zvýšil. Průměrný věk kandidátů je letos 48,8 roku, v roce 2022 to bylo 49,7. Pražané budou 9. a 10. října volit stejně jako před čtyřmi lety v jednom obvodu 65 zastupitelů.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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