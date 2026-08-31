O post zastupitele se v Praze uchází přes tisíc lidí z 24 stran a uskupení

Reklama
1 min
O post zastupitele se v Praze uchází přes tisíc lidí z 24 stran a uskupeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
O křeslo zastupitele Prahy bude v říjnu usilovat 1060 kandidátů, což je o čtyři méně než ve volbách v roce 2022. Na kandidátkách 24 politických stran a uskupení je zhruba 63,8 procenta mužů, což je o zhruba 1,7 procentního bodu méně než v minulých volbách. Podíl žen se zvýšil. Průměrný věk kandidátů je letos 48,8 roku, v roce 2022 to bylo 49,7. Pražané budou 9. a 10. října volit stejně jako před čtyřmi lety v jednom obvodu 65 zastupitelů.
Ilustrační foto
Zdroj: Eva Hradilová
Reklama
Pokus o napadení ještě před derby. Fanoušci chtěli útočit dlažebními kostkami
Pražští policisté zabránili pokusu o napadení při pochodu slávistických fanoušků na Letnou. K útoku mělo...
Pacientka utrpěla při císařském řezu popáleniny. Nemocnice incident vyšetřuje
V pražské Fakultní nemocnici Bulovka utrpěla pacientka v tomto týdnu popáleniny při císařském řezu....
Smíchovské nádraží se mění před očima. První nová nástupiště otevřou již na podzim
Rekonstrukce Smíchovského nádraží zdárně pokračuje a blíží se do další fáze. Cestující by se již v říjnu...
Filmové natáčení zastaví tramvaje u Staroměstské. Omezení potrvá celý den
Cestující v pražských tramvajích čeká v pondělí 31. srpna celodenní omezení provozu v ulici 17. listopadu....
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Pokus o napadení ještě před derby. Fanoušci chtěli útočit dlažebními kostkami
- Pacientka utrpěla při císařském řezu popáleniny. Nemocnice incident vyšetřuje
- Smíchovské nádraží se mění před očima. První nová nástupiště otevřou již na podzim
- Filmové natáčení zastaví tramvaje u Staroměstské. Omezení potrvá celý den
Trenér Slavie Trpišovský popsal tah, který rozhodl o drtivé výhře v derby. Vsadil na obranu
SportyŽivě
dnes, 09:05
3 min
Kdo má po dědovi v šuplíku tenhle odznak z vojny, sedí na malém pokladu. Sběratelé za něj dají i 30 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 09:04
4 min
Deštivé ráno je jen začátek. Počasí v Česku se během týdne výrazně promění
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:00
Připáleniny ze sporáku odstraní levná směs připravená doma. Výsledkem se vyrovná i drahým čističům z drogerie
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 08:59
2 min
Dezinformace šířené z Ruska a Izraele přispěly k vlně migrantů do Ceuty
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:52
Reklama
Za migrační vlnou do Ceuty stojí dezinformace z Ruska a Izraele, řekl španělský premiér. Vinu Maroka odmítl
HN.cz
dnes, 08:44
Když ve Windows kliknete na „Vypnout“, počítač se ve skutečnosti nevypne. Jedna klávesa navíc to změní
Mobify.cz
dnes, 08:41
4 min
„Zastavit podporu Ukrajině.“ Rusko může z jednoho scénáře profitovat, říká expert
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:36
Kapitán Sparty Karabec se pustil do spoluhráčů. Výkon v derby označil jako neakceptovatelný
SportyŽivě
dnes, 08:35
3 min
Nejmladší držitelka ceny Emmy v historii. Americká herečka Zendaya slaví třicetiny
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 08:32
Reklama
Lidé prchali po žebřících. Požár v Šumperku policie vyšetřuje pro obecné ohrožení
Hanácká Drbna
dnes, 08:31
1 min
Na Temu jsem koupila pračku za 2 900 Kč. Dodnes jsem v šoku, co vlastně přišlo
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
4 min
Johanka z Arku - mezi odvahou, vírou a psychickými problémy
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
4 min
Hovězí stroganov s rýží a smetanovou omáčkou plnou žampionů: Recept, který chutná líp než v restauraci
Cooky.cz
dnes, 08:30
6 min
Za socialismu ji dostal k Vánocům skoro každý kluk. Dnes za kompletní stavebnici sběratelé platí až 50 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 08:29
4 min
Reklama
České domácnosti jsou zadlužené bankám, v červenci dluhy stouply na 2,74 bilionu korun
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:28
Guarana, hořčík, protein, nebo prostě oběd? Rychlý tahák pro chvíle, kdy tělo začne protestovat
Poudree.cz
dnes, 08:22
9 min
Návrat smíchovské pátračky na obrazovky. Kriminálka Anděl bude lovit i kanibala
BetterLife
dnes, 08:14
2 min
Stačí, aby vás druhý začal napodobovat. Kuřáci v experimentu vykouřili dvakrát víc cigaret
Kód Enigma
dnes, 08:10
7 min
O hlasy voličů v Liberci usiluje méně kandidátů, nejstaršímu je 87 let
Liberecká Drbna
dnes, 08:01
2 min
Reklama
Zapomeňte na Pepco a Action: Do Česka míří nový obří řetězec s širším sortimentem a lepšímí cenami
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:00
3 min
V-cache / X3D na Zen 6 APU? Díky Meduse je to možné
diit.cz
dnes, 08:00
2 min
České dráhy vrací školní spoje, s orientací pomůže semafor
Hradecká Drbna
dnes, 07:52
1 min
Turkovy excesy? Drby, rozhodla Sovová. Socialismus vyhnala z Airbnb a přivezla MHD zdarma, Scheinherr našel pokoje seniorů
Inregion.cz
dnes, 07:48
8 min
Brána do pekel nemá dno. Ani roboti zatím nezjistili, kde Hranická propast končí
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 07:45
Reklama
Kouč Sparty Priske přiznal, že ho trenér Slavie Trpišovský v derby překvapil
SportyŽivě
dnes, 07:39
4 min
V Klecanech vznikne stacionář, pomůže dospívajícím v boji s depresivními stavy
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:37
Nadýchané vdolky s povidly a šlehačkou: Česká klasická dobrota s čepičkou na vrchu
Cooky.cz
dnes, 07:33
3 min
Miroslav Etzler se chce s rodinou vrátit do Prahy. Na severu Čech zažil kvůli Ukrajině nechutný útok
Žena.cz
dnes, 07:33
Správně sestavený jídelníček prospívá srdci i cévám. Vybrané potraviny mohou zároveň přispět k prevenci infarktu
Zdravestravovani.eu
dnes, 07:30
2 min
Reklama
Dvě umělecké školy v Ústí nad Labem se sloučí
Náš REGION
dnes, 07:30
1 min
Moře má v září kolem 25 °C a hotely zlevňují až o 40 %. Češi tuto část oblíbeného letoviska stále míjejí
Trendy Život
dnes, 07:30
4 min
Požár ubytovny v Šumperku: hasiči evakuovali dvacet lidí, dva jsou v kritickém stavu
Náš REGION
dnes, 07:30
1 min
Obsluha jí odmítla nalít. Žena v Brně prohodila květináč oknem restaurace
Brněnská Drbna
dnes, 07:30
1 min
Jolie, Grande, Kidman: Fanoušci je prosí, ať začnou jíst. Pět hvězd, které děsí fanoušky svou vyhublou postavou
VIPživot.cz
dnes, 07:28
4 min
Reklama
Praha 7 zavřela zkratku pod kostelem sv. Antonína tranzitním řidičům
Náš REGION
dnes, 07:28
1 min
Eva Pavlová přijala v Lánech zástupce Charity. Řešili dostupnost právní pomoci pro samoživitele
Náš REGION
dnes, 07:25
1 min
Česko od roku 2028 omezí povinné testování prasat na trichinelu, ušetří desítky milionů ročně
Náš REGION
dnes, 07:23
1 min
Zažloutlé prádlo i odolné skvrny odstraní metoda, kterou znaly už naše babičky. Dnes se na ni téměř zapomnělo
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:23
2 min
Stará vyšívaná kuchařka je dnes sběratelský poklad: Sběratelé kvůli nim prohledávají celou republiku
Světkreativity
dnes, 07:21
2 min
Reklama
Reklama
Neuvěřitelný příběh: opilý muž ukradl letadlo, vyletěl k elektrárně. Startovaly gripeny
Plíšková musela umravňovat Hrdličku na tribuně. Pak promluvila o poslední sezoně
Co zůstalo mimo kameru? Třeštíková promluvila o mužích, o kterých Basiková nechtěla
Sto tisíc měsíčně: poslanci nás stojí měsíčně mnohem více. Víme, kdo vydělává nejvíc
Mozek má vlastní brzdu chronické bolesti. Paradoxně může při poškození začít bolest zesilovat
Reklama
Reklama