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Pogačarovi soupeři čekají, kdy zeslábne. Mas vymyslel nebezpečnější plán: přestal čekat

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Tadej Pogačar zaútočil čtyři kilometry pod vrcholem Puerto El Bartolo a na chvíli se šestá etapa Vuelty změnila v důvěrně známý obraz. Favorit zrychlí. Skupina se rozpadne. Soupeři začnou počítat ztráty. Pogačar postupně dojel poslední zbytky úniku a mířil k vrcholu sám. Jenže tentokrát se za ním objevil Enric Mas. Španěl Pogačara nejen dojel. Na vrcholu jej předjel.
Pogačarovi soupeři čekají, kdy zeslábne. Mas vymyslel nebezpečnější plán: přestal čekat

Pogačarovi soupeři čekají, kdy zeslábne. Mas vymyslel nebezpečnější plán: přestal čekat

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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