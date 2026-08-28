Ani dieta, ani chůze. Před cukrovkou chrání nejlépe úplně jiná aktivita

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Lidé s rizikem metabolických potíží dostávají od lékařů obvykle stejné instrukce: upravit stravu a chodit. Tyto základní pilíře fungují, ale málokdo ví, že existuje metoda s mnohem rychlejším účinkem. Výzkumníci z University of South Carolina pod vedením Katie Hirschové se zaměřili na zcela opačný přístup – místo dlouhých pomalých aktivit testovali krátké úseky s maximální intenzitou.
Výsledky překvapily i samotné odborníky. Zatímco klasické aerobní cvičení vyžaduje hodiny týdně, u sprintového tréninku stačí pouhé tři minuty čistého úsilí rozložené do sedmi dnů. Tělo během těchto několika desítek vteřin dostane tak silný signál, že spustí adaptační procesy na úrovni srdce, svalů i nervové soustavy. Katie Hirschová vysvětluje, že organismus musí okamžitě reagovat na extrémní zátěž, což vede k rychlejším změnám než u mírného tempa.
Časová úspora není jediný benefit. Tento typ pohybu aktivuje části těla, které při chůzi zůstávají téměř nevyužité – rychlá svalová vlákna, hluboké vrstvy kostní tkáně nebo mozkové oblasti zodpovědné za koordinaci. Sociální sítě tento trend prezentují jako novinku, přitom vědecká komunita sbírá data už přes dvě dekády.
Proč ženy reagují na výbuchy úsilí jinak než muži
Studie z roku 2016 přinesla nečekaný obrat v chápání rozdílů mezi pohlavími. Výzkumný tým sledoval skupinu žen, které třikrát týdně absolvovaly jen tři dvacetisekundové úseky maximálního úsilí na stacionárním kole. Celková doba čistého sprintu činila pouhé tři minuty týdně, přesto účastnice zaznamenaly výrazně vyšší nárůst VO2max než muži se stejným protokolem.
Hodnota VO2max udává, kolik kyslíku dokáže tělo využít při fyzické aktivitě, a slouží jako zlatý standard pro měření kardiovaskulární zdatnosti. Čím vyšší číslo, tím snazší jsou pro vás běžné denní úkony i náročnější výkony. Ženy v této studii posunuly svou kapacitu rychleji než jejich mužské protějšky, což naznačuje odlišnou metabolickou odpověď na vysokou intenzitu.
Další výzkum z roku 2009 odhalil, že u žen po sprintu stoupá hladina růstového hormonu výrazněji než u mužů. Tento hormon hraje klíčovou roli v regeneraci tkání, udržení svalové hmoty a spalování tuků. Zástupci University of Florida Health Sports Performance Center v čele s ředitelkou Heather Vincentovou potvrzují, že tento typ tréninku pomáhá optimalizovat krevní tlak i hladinu cholesterolu, což jsou faktory přímo spojené s rizikem kardiovaskulárních onemocnění.
Co se děje v kostech a proč cyklistika nestačí
Při rychlém běhu vyvíjí tělo obrovský tlak na podložku, což vytváří mechanický stimul pro kostní tkáň. Tento náraz nutí kosti reagovat zvýšenou mineralizací, zejména v oblasti páteře, kyčlí a stehenních kostí. Přehledová studie publikovaná začátkem roku 2024 analyzovala osm výzkumů a potvrdila, že sprinteři mají lepší hustotu kostí než vytrvalostní běžci.
Cyklistika nebo plavání tento benefit nenabízejí, protože tělo není vystaveno nárazům. Pro lidi s osteoartrózou nebo prodělaným zraněním dolních končetin však tyto aktivity představují bezpečnou alternativu se stejnými kardiovaskulárními výhodami. Princip zůstává totožný: krátký výbuch maximálního výkonu střídaný s pauzou na úplnou regeneraci.
Vysoká intenzita má přímý dopad i na nervovou soustavu. Zvýšený průtok krve do mozku během zátěže stimuluje oblasti zodpovědné za paměť a učení. Aktuální data naznačují, že pravidelné sprintování může zpomalovat neurodegenerativní změny spojené se stárnutím, včetně Alzheimerovy choroby. To vše lze nastartovat už při dvou tréninkových jednotkách týdně.
Rychlá svalová vlákna mizí s věkem. Pokud je nepoužíváte
Lidské svaly obsahují dva hlavní typy vláken. Pomalá vlákna pracují při chůzi nebo lehkém běhu a dokážou vydržet dlouho. Rychlá vlákna se aktivují jen při výbušných pohybech – sprintu, skoku nebo zvedání těžkých břemen. Problém je, že s postupujícím věkem rychlá vlákna mizí jako první, což vede ke zhoršené stabilitě a koordinaci.
Při sprintu se zapojují hýždě, hamstringy i kvadricepsy mnohem intenzivněji než při jakékoliv jiné aktivitě. U začátečníků může tento typ tréninku vést k určitému svalovému růstu, ale nenahrazuje klasický silový trénink. Přesto je pro udržení svalové hmoty výrazně efektivnější než chůze nebo dlouhé vytrvalostní běhy.
Po intenzivním běhu nastává jev označovaný jako zvýšená spotřeba kyslíku po cvičení (EPOC). Tělo potřebuje energii na návrat do klidového stavu, což vede k vyššímu spalování kalorií i v době odpočinku. Výzkumy z roku 2017 však potvrzují, že celkové změny v tělesném složení jsou srovnatelné se středně intenzivním cvičením, pokud není vytvořen kalorický deficit. Sprinty samy o sobě nejsou kouzelnou zkratkou na hubnutí.
Jak začít bez rizika zranění
Vzhledem k vysoké náročnosti na klouby a šlachy nelze začít sprintovat bez přípravy. Pro naprosté začátečníky je rozumnější vybudovat si nejdřív základní vytrvalost svižnou chůzí nebo lehkým během. Teprve pak má smysl zařadit krátké úseky s vyšším úsilím.
Frekvence: Ideální start jsou dva tréninky týdně, maximum tři lekce. Tělo potřebuje dostatek prostoru na regeneraci šlach a svalových vláken.
Intenzita v začátcích: První tři týdny držte tempo na 70 až 80 procentech vašeho maxima. Až po adaptaci můžete přejít na 90 až 95 procent úsilí.
Délka úseků: Pro bezpečný start stačí intervaly v rozmezí 10 až 30 sekund, následované dostatečně dlouhým odpočinkem do úplného zklidnění tepu.
Technika běhu: Chodidlo by mělo dopadat pod těžiště těla, nikoli daleko před něj. Tím chráníte klouby před nadměrnými rázy.
Důkladné zahřátí: Před sprinty věnujte 5 až 10 minut lehkému rozklusání, dynamickému strečinku (kroužení, výkopy, vysoká kolena) a plyometrické přípravě, jako jsou poskoky.
Vhodný povrch: Vyhněte se tvrdému betonu. Lepší volbou je travnaté hřiště, kvalitní běžecký pás nebo atletická dráha v kombinaci s odpruženou obuví.
Proč nestačí jen jedna aktivita
Lidské tělo prospívá nejlépe při pestrém zatížení. Sprinty by neměly být jedinou pohybovou aktivitou v týdnu. Pro celkové zdraví a prevenci zranění je optimální kombinovat silové cvičení, vysoce intenzivní intervaly, lehkou aerobní aktivitu a práci na mobilitě. Každý typ pohybu stimuluje jiné systémy a tkáně.
Výzkumy ukazují, že pravidelnost má větší význam než intenzita. Dva sprinty týdně v kombinaci s dvěma silovými tréninky a jednou delší procházkou vytvoří komplexní základ pro dlouhodobé zdraví. Žádná jednotlivá metoda nedokáže pokrýt všechny potřeby organismu.
Zdroje článku: nationalgeographic.com, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, facetsjournal.com, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová