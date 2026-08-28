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Ani dieta, ani chůze. Před cukrovkou chrání nejlépe úplně jiná aktivita

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Dennívýzva
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Zdravotní doporučení se většinou točí kolem úpravy jídelníčku nebo pravidelných procházek. Jenže tělo potřebuje mnohem silnější impulzy, než dokáže poskytnout mírné tempo. Vědci teď potvrzují, že krátké výbuchy maximálního úsilí mění metabolismus rychleji než cokoli jiného.
Ani dieta, ani chůze. Před cukrovkou chrání nejlépe úplně jiná aktivita

Ani dieta, ani chůze. Před cukrovkou chrání nejlépe úplně jiná aktivita

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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