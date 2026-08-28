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Disturbia: Žaloba, zakopaný bazén a změna názvu v Rusku

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Psychologický thriller Disturbia skrývá ve svém zákulisí soudní spory i zajímavé kameramanské triky. Natáčení ovlivnil i slavný výkonný producent.
Disturbia

Disturbia

Zdroj: FOTO:© DreamWorks SKG, distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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