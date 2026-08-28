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Darryl Sittler dal v jednom zápase deset bodů. McDavid říká, že to je skoro nemožné zopakovat

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Sittlerův rekord není jen reliktem ofenzivnějších sedmdesátých let. Gretzky ani Lemieux se k deseti bodům nedostali a Connor McDavid při padesátém výročí výkonu vysvětlil, proč je v moderní NHL téměř nemožné vytvořit už samotný zápas, ve kterém by jeden hráč vůbec dostal deset bodových příležitostí.
Darryl Sittler dal v jednom zápase deset bodů. McDavid říká, že to je skoro nemožné zopakovat

Darryl Sittler dal v jednom zápase deset bodů. McDavid říká, že to je skoro nemožné zopakovat

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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