Darryl Sittler dal v jednom zápase deset bodů. McDavid říká, že to je skoro nemožné zopakovat

Darryl Sittler si před zápasem koupil kuře s hranolkami, snědl ho v autě a vyrazil na hokej.
Není to zrovna předzápasový rituál, který by dnes výživový specialista NHL nabízel jako cestu k historickému výkonu. Jenže 7. února 1976 vstřelil kapitán Toronto Maple Leafs proti Boston Bruins šest gólů, ke čtyřem dalším přihrál a během šedesáti minut vytvořil rekord NHL, který o padesát let později pořád působí skoro jako chyba v zápisu.
Deset bodů. Před Sittlerem bylo maximum osm. Po Sittlerovi se nikdo nedostal výš než na osm. Wayne Gretzky ne. Mario Lemieux ne. A když se v lednu 2026 NHL zeptala Connora McDavida, zda je vůbec možné rekord překonat, nejlepší ofenzivní hráč současné generace ho označil za „skoro nemožný“.
Přitom před zápasem řešil úplně jiné věci
Sittlerova manželka Wendy byla osm měsíců těhotná. On přes den vyřizoval různé pochůzky a nestihl si v klidu dát obvyklé předzápasové jídlo. Zastavil proto u Swiss Chalet, koupil si kuřecí večeři s hranolky a snědl ji v autě.
Později se ho samozřejmě ptali, zda se z toho stal rituál. Zkoušel to. Už nikdy to stejně nefungovalo.
Ještě zajímavější bylo dění uvnitř Maple Leafs. Majitel Harold Ballard před zápasem veřejně poznamenal, že klub potřebuje „senzačního centra“ mezi Lannyho McDonalda a Errola Thompsona. Sittler věděl, že poznámka míří právě na něj. Do slovní války se nepustil. Večer odpověděl jinak.
První třetina: zatím jen dvě asistence
Boston nepřijel do Maple Leaf Gardens jako ideální oběť. Bruins vedl Don Cherry a mužstvo patřilo mezi silné týmy ligy. Sittler nejprve asistoval u gólu Lannyho McDonalda a za necelou minutu přidal druhou přihrávku na branku Iana Turnbulla.
Po první třetině měl dva body. Výborný začátek. Nic, co by naznačovalo, že se blíží nejproduktivnější individuální zápas historie NHL. Potom přišla druhá třetina.
Tři góly a dvě asistence během dvaceti minut
Sittler nejprve vstřelil první gól večera. Krátce nato asistoval Börjemu Salmingovi, přidal svůj druhý gól, potom dokončil hattrick a ještě před přestávkou přihrál na další Salmingovu branku.
Bilance druhé třetiny: tři góly a dvě asistence. Celkem po čtyřiceti minutách: sedm bodů. Teprve během druhé přestávky se do kabiny dostala informace, co se vlastně děje.
Klubový pracovník Stan Obodiac upozornil hráče, že rekord jednoho zápasu je osm bodů. Maurice Richard jej vytvořil roku 1944 a Bert Olmstead později vyrovnal. Sittlerovi chyběl jediný bod.
Třetí třetina běžela 44 sekund a rekord byl vyrovnaný
Boston měl celou přestávku na to, aby si řekl, že číslo 27 už možná opravdu stojí za zvláštní pozornost. Pomohlo to na 44 sekund. Sittler dal čtvrtý gól. Osmý bod. Pak přišel pátý gól a s ním devátý bod, takže starý rekord definitivně padl. A stále nebylo hotovo.
V čase 16:35 se Sittler pokusil z prostoru za brankovou čárou poslat puk před branku. Ten se odrazil od brusle obránce Brada Parka a následně skončil za brankářem Davem Reecem. Šestý gól. Desátý bod. Toronto vyhrálo 11:4 a Sittler měl bod u deseti z jedenácti branek svého týmu.
Šest gólů je skoro stejně šílených jako deset bodů
Sittlerův večer se logicky připomíná prostřednictvím deseti bodů, ale šest gólů v jediném utkání představuje vlastní extrém. Dva hattricky během jednoho večera. A k tomu čtyři asistence.
Auston Matthews při padesátém výročí výkonu v roce 2026 právě na tuto kombinaci upozorňoval. Deset bodů je obtížné pochopit samo o sobě. Když si ale člověk uvědomí, že šest z nich byly přímo Sittlerovy góly, celý výkon působí ještě méně pravděpodobně.
Proto nestačí říct, že Toronto tehdy jednoduše nastřílelo jedenáct branek. Sittler současně zakončoval velkou část útoků a zároveň připravoval góly spoluhráčům. Musel být v centru prakticky všeho, co mužstvo vytvořilo.
Gretzky měl osm. Lemieux měl osm. Dál se nešlo
Pokud existovalo období, kdy měl Sittlerův rekord padnout, nabízela se osmdesátá léta.
Wayne Gretzky tehdy pravidelně produkoval čísla, která vypadají absurdně i podle měřítek dnešní NHL. Mario Lemieux se rovněž několikrát dostával k ofenzivním výkonům, jaké liga předtím téměř neznala. Ani jeden ale nedal devět bodů. Natož deset.
Podle NHL zaznamenalo osm bodů v jednom utkání jedenáct hráčů; Gretzky a Lemieux to dokázali každý dvakrát. Posledním hráčem s osmi body byl Sam Gagner v roce 2012. Nikdo se nikdy nezastavil na devíti. To vytváří mezi Sittlerem a všemi ostatními zvláštní prázdné patro. Osm. Potom nic. A nahoře sám deset.
McDavidův argument je překvapivě jednoduchý
Connor McDavid nepotřeboval k vysvětlení neprůstřelnosti rekordu složitou analýzu moderních obranných systémů. Začal ještě o krok dřív. Aby mohl hráč získat deset bodů, musí jeho tým nejprve vůbec vstřelit přibližně deset gólů.
A to se skoro neděje.
NHL spočítala, že mezi rokem 2016 a lednem 2026 se tým dostal na deset branek v jediném utkání jen dvanáctkrát. A i když podobná demolice nastane, má další vlastní dynamiku: trenér začne šetřit hvězdy, hráči sundají nohu z plynu a zápas se spíš dohrává než žene za dalším rekordem. Navíc nestačí, aby tým dal deset gólů. Jeden člověk musí být prakticky u všech.
Moderní hokej je výkonnější. To paradoxně nemusí rekordu škodit
Hráči dnes používají lehčí hokejky, rychlejší brusle, mají sofistikovanější trénink a videoanalýzu. Útočná kreativita rozhodně nezmizela. Jenže stejné výhody mají také obránci a brankáři.
Týmy pracují detailněji se střídáním, matchupem, systémem bez puku a zátěží hvězd. Jakmile jeden hráč soupeře ničí, trenér proti němu může poslat nejlepší defenzivní formaci a upravit strategii. A pokud se utkání opravdu změní v jednostrannou demolici, může nejlepší hráč strávit poslední část zápasu na lavičce místo lovu historické statistiky.
Sam Gagner, který se v roce 2012 dostal na osm bodů, ostatně při debatě o Sittlerovi připomněl právě situace, kdy například McDavid během fenomenálního zápasu sbírá pět nebo šest bodů, ale ve třetí třetině už jeho čas na ledě klesne.
Padesát let později Toronto pořád slaví jeden večer
V lednu 2026 Maple Leafs připomněli padesáté výročí Sittlerova výkonu zvláštním ceremoniálem. Bývalý kapitán přišel znovu v dresu s číslem 27, na ledě se objevili jeho tehdejší spoluhráči a klub mu předal zlatou hokejku. Je to pozoruhodné samo o sobě.
NHL mezitím prošla několika revolucemi. Změnila pravidla, výstroj, strukturu soutěže i způsob hry. Objevili se Gretzky, Lemieux, Crosby, Ovečkin, McDavid a další generační hvězdy.
Deset bodů ale pořád patří jednomu člověku. Muži, který toho dne ani nestihl normální předzápasovou večeři. A možná je právě to na velkých sportovních rekordech nejhezčí. Celou kariéru lze plánovat. Jeden večer, kdy všechno skončí správně, naplánovat nejde.
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Zdroje: NHL.com – Sittler’s 10-point night for Maple Leafs stands test of time [1], NHL.com – McDavid, Matthews say Sittler's record 10-point game unlikely to be broken [2], NHL.com – Darryl Sittler's 10-point night still NHL record [3], NHL.com – Feb. 7: Sittler has 10-point night [4], NHL.com – Maple Leafs honor Sittler’s 10-point game with special ceremony [5].