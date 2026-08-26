Pogačar chtěl Vueltu vyhrát úsporně. Pak soupeřům ujel na 50 kilometrů a možná si právě koupil dva týdny klidu

Zaútočil přibližně 50 kilometrů před cílem, zbytek dne jel sám a nejbližším soupeřům nadělil 2:39. Jenže právě takový útok může být nakonec jeho největší energetickou úsporou celé Vuelty.
Na start letošní Vuelty nepřijel Pogačar proto, že by potřeboval dokazovat, že dokáže vyhrát další etapový závod. V cyklistice mu už chybí jen jedna z velkých položek: právě španělská Grand Tour. Tour de France vyhrál pětkrát, Giro ovládl v roce 2024 a Vuelta je poslední závod velké trojice, který dosud ve své sbírce nemá.
Současně ale letos není v situaci, kdy by po jejím skončení mohl odložit kolo do garáže. Už před startem upozorňoval, že po Tour nebylo jednoduché znovu připravit tělo na tři týdny závodění a že chce myslet také na další vrcholy sezony. Právě proto se v UAE Team Emirates-XRG počítalo s možností, že pokud si vybuduje dostatečný náskok brzy, druhou polovinu Vuelty bude moci absolvovat konzervativněji.
Po čtvrté etapě tato možnost najednou nevypadá jako teorie z týmové porady.
Padesát kilometrů před cílem měl ještě závodit. O pár minut později už jel jiný závod než všichni ostatní
První skutečně vysokohorská etapa letošní Vuelty vedla přes Andorru a měla především odpovědět na otázku, kdo je Pogačarovi reálně schopný konkurovat. Primož Roglič, Enric Mas, Richard Carapaz nebo Sepp Kuss nemuseli Slovince porazit. Potřebovali především ukázat, že dokážou zůstat v jeho blízkosti.
Odpověď přišla přibližně 50 kilometrů před cílem.
Pogačar vyrazil na stoupání Collada de Beixalis a během krátké chvíle vytvořil mezi sebou a ostatními favority mezeru, která už nevypadala jako běžný útok na několik bonusových sekund. Na vrcholu měl přibližně minutu a půl, před závěrečnými kopci přes tři minuty a v cíli v Andorra la Vella byl druhý Jarno Widar o 2:39 později. Roglič a ostatní kandidáti na celkové vítězství nedokázali ztrátu zásadně omezit.
V celkovém pořadí se tím Pogačarův náskok před Rogličem zvýšil na
3:21, Enric Mas ztrácí dalších jedenáct sekund.
Po čtyřech etapách – z nichž jedna navíc kvůli krupobití ani nedojela do cíle – je to absurdně velký rozdíl.
VIDEO Pogačarův útok vypadal jako plýtvání silami. Ve třítýdenním závodě může fungovat přesně opačně
Na první pohled se dlouhé sólo vůbec nehodí k představě jezdce, který chce šetřit energii. Pogačar strávil téměř 50 kilometrů sám proti větru a skupině soupeřů, kteří se mohli střídat. Každý watt navíc v srpnu může chybět v září.
Jenže Grand Tour není laboratorní test, v němž se pouze spočítá energie spotřebovaná během jednoho odpoledne. Únavu vytváří také stres, opakované nástupy, boj o pozici a nutnost reagovat na soupeře každý další den.
A právě v tom může být úterní útok mimořádně výhodný.
Pokud Pogačar vede o několik sekund, musí hlídat každý nebezpečný únik. Pokud vede o půl minuty, musí reagovat na Rogliče nebo Mase v každé horské etapě. Pokud ale vede o více než tři minuty, může část těchto rozhodnutí jednoduše přenechat ostatním.
Najednou není jeho povinností Vueltu vyrábět.
Je povinností soupeřů ji rozbít.
Roglič už nemůže čekat, až Pogačar udělá chybu
Tohle je možná největší změna čtvrté etapy. Před Andorrou mohli Pogačarovi soupeři závodit defenzivně. Držet se jeho kola, čekat na slabší den, případně doufat, že se po Tour projeví únava v posledním týdnu.
Se ztrátou přes tři minuty už podobná strategie nestačí.
Roglič potřebuje začít získávat čas. Mas potřebuje získávat čas. Totéž platí pro Kusse a další jezdce, kteří stále myslí na pódium nebo vítězství. A jakmile musí útočit oni, mění se i práce Pogačarova týmu. UAE nemusí každý horský den vyrábět závod od první poloviny etapy. Může kontrolovat situaci a čekat, kdo bude ochoten riskovat.
Pogačar po etapě sám připustil, že jeho dlouhý útok původně nebyl součástí velkého předem připraveného plánu. Závodní situace se vyvinula tak, že zůstávat izolovaný proti skupině favoritů nedávalo smysl, a proto pokračoval. Výsledkem ovšem není jen jedna etapová výhra. Vytvořil si prostor, který může zásadně změnit dalších sedmnáct dní závodu.
Tříminutový náskok dovoluje dělat věci, které devítisekundový náskok nedovolí
Ještě po druhé etapě vedl Pogačar před Woutem van Aertem o devět sekund. Tehdy reagoval prakticky instinktivně i na útoky, které nemusely mít zásadní význam pro celkové pořadí. Když se rozjel Van Aert, Pogačar sám vysvětloval, že na podobného jezdce prostě musíte reagovat, protože nikdy nevíte, kam jeho nástup povede.
S náskokem přes tři minuty už může podobné situace posuzovat úplně jinak.
Pokud odjede jezdec, který ztrácí deset minut, není Pogačarovou starostí ho osobně honit. Pokud některý soupeř zkusí získat deset nebo dvacet sekund, ani to nemusí znamenat okamžitý poplach. UAE si může vybírat, kdy závod skutečně kontrolovat a kdy nechat ostatní spotřebovávat energii.
Přesně o tom lidé z Pogačarova týmu mluvili už před Vueltou. Pokud se podaří vytvořit náskok včas, závěr závodu může být méně agresivní a Slovinec může ušetřit část sil na další cíle sezony.
Nikdo asi nečekal, že tento scénář začne být reálný po čtyřech etapách.
Největším soupeřem Pogačara teď nemusí být Roglič
Tím samozřejmě Vuelta neskončila. Třítýdenní závod obsahuje příliš mnoho hor, pádů, nemocí, větru a taktických komplikací na to, aby bylo možné vítěze vyhlásit na konci srpna.
Jenže sportovní otázka se změnila.
Před Andorrou jsme se mohli ptát, kdo dokáže Pogačara porazit. Po Andoře je legitimní ptát se, zda se vůbec někdo dokáže dostat dostatečně blízko, aby ho přinutil závodit každý den naplno.
A právě proto může být jeho dlouhé sólo z energetického hlediska méně extravagantní, než vypadalo.
Pogačar v úterý utratil spoustu energie najednou. Za odměnu ale získal něco, co se v Grand Tour kupuje velmi draze:
možnost několik dalších etap pouze kontrolovat místo toho, aby musel závod pokaždé sám rozhodovat.
Přijel na Vueltu s plánem šetřit síly.
Možná jen zjistil, že při jeho současné výkonnosti je nejjednodušší způsob šetření poněkud neobvyklý:
nejdřív všem ujet o tři minuty a teprve potom odpočívat.
NOVINKY Z CYKLISTIKY
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu . Zdroje: Reuters – Pogacar's 50-km solo raid delivers Vuelta stage four win in Andorra [ 1 ], Reuters – Pogacar out to complete Grand Tour hat-trick with Vuelta win [ 2 ], Cyclingnews – What now for the Vuelta a España? After Tadej Pogačar's trademark display of GC power, a normally unpredictable race heads into uncharted territory [ 3 ], Cyclingnews – The Vuelta is going to be arduous, even for Tadej [ 4 ].