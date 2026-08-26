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Pogačar chtěl Vueltu vyhrát úsporně. Pak soupeřům ujel na 50 kilometrů a možná si právě koupil dva týdny klidu

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Tadej Pogačar před Vueltou mluvil skoro nezvykle opatrně. Po pátém vítězství na Tour de France měl za sebou náročné léto a před sebou stále mistrovství světa, evropský šampionát i Lombardii. Ve Španělsku proto nechtěl bezhlavě útočit každý den a plánoval hospodařit se silami. Ve čtvrté etapě tento plán na první pohled dokonale porušil.
Pogačar chtěl Vueltu vyhrát úsporně. Pak soupeřům ujel na 50 kilometrů a možná si právě koupil dva týdny klidu

Pogačar chtěl Vueltu vyhrát úsporně. Pak soupeřům ujel na 50 kilometrů a možná si právě koupil dva týdny klidu

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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