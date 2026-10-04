Podzimní bábovka, která k vůni skořice přidává jablka, banán a rum

peču na podzim pořád dokola. Stačí, aby se v říjnu trochu ochladilo a pod jabloněmi se začala válet první Bábovku popadaná jablka, a už sahám po formě na věnec. Většinou není co řešit. Za chvíli se kuchyní táhne skořice, kakao a to suché teplo od trouby, které k podzimu nějak patří, i když to zní jako klišé. Tuhle dvoubarevnou bábovku s , podmáslím jablkem a banánem jsem dělala poprvé podle receptu od kolegyně. Poslala ho s krátkou poznámkou: „Je to blbuvzdorné.“ Bylo. Vyšla vláčná, po podmáslí lehce nakyslá a díky mramorování vypadala slavnostněji, než by odpovídalo té práci kolem.
Podmáslí dávám do těsta ráda a vlastně docela často. Kyselost si dobře rozumí s jedlou sodou nebo práškem do pečiva, v těstě se udělají drobné bubliny a střídka pak bývá
nadýchaná a přitom vlhká. Žádná dusivá bábovka, po které člověk po dvou soustech loví hrnek s kávou.
Můj tip zní: i banán vezměte přes hrubší struhadlo. Na kostičky je nekrájejte, mají nepříjemný zvyk sesednout ke dnu formy. Nastrouhané ovoce se v těstě rozptýlí rovnoměrněji. A u kakaové části přidejte ještě jednu lžíci podmáslí navíc. Kakao těsto zahušťuje, takže bez téhle drobné úpravy bývá tmavá vrstva hutnější než světlá a mramorování pak nevypadá tak volně propletené. Jablko Recept na vláčnou podzimní bábovku s podmáslím a dvoubarevným mramorováním
Měří se na hrnky, váha může zůstat ve skříňce. Nejlépe vychází klasická bábovková forma nebo forma na věnec,
zhruba 22 až 24 centimetrů v průměru. Z jedné dávky je bábovka asi pro 8 až 10 lidí, podle toho, jak poctivě se krájí. Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 20 minut Ingredience k přípravě Suroviny na těsto 1,5 hrnku polohrubé mouky 2 vejce ½ hrnku podmáslí (plus 1 lžíce navíc do kakaové části) 2/3 hrnku cukru krupice 1 vanilkový cukr špetka soli ¼ hrnku oleje 1 prášek do pečiva nebo 1,5 lžičky jedlé sody 1 lžička citronové kůry (sušená funguje skvěle) 200 ml rumu Ovoce do těsta 1 jablko (oloupané, nastrouhané) 1 banán (oloupaný, nastrouhaný) Kakaové mramorování 2 lžíce kakaa 1 lžíce podmáslí Na přípravu formy tuk na vymazání (olej ve spreji nebo máslo) hrubá mouka na vysypání Postup přípravy dvoubarevné bábovky s podmáslím a ovocem
1.
Předehřejte troubu na 180 stupňů. Bábovkovou formu nebo formu na věnec vymažte tukem a vysypte hrubou moukou, pečlivě i uprostřed. U členitějších forem se hodí olej ve spreji, dostane se i do míst, kam se máslo roztírá trochu za trest.
2.
Jablko a banán oloupejte a nastrouhejte nahrubo do misky. Šťávu, která se u toho pustí, nevylévejte do dřezu. Patří do těsta a pomůže mu zůstat vláčné. Foto: Cooky.cz, Podzimní bábovka s jablky, banánem a kapkou rumu: Vůně, která plní celý byt od prvních minut pečení
3.
Vejce vyšlehejte s cukrem krupice a vanilkovým cukrem do světlé pěny. Ruční mixér to zvládne většinou za 3 až 5 minut. Směs má zesvětlat a znatelně nabýt, to je dobré vodítko.
4. Do vaječné pěny nalijte
olej a podmáslí, přidejte citronovou kůru a nastrouhané ovoce. Od téhle chvíle už stačí vařečka nebo stěrka. Mixér by zbytečně vyhnal z těsta vzduch, který jste do něj před chvílí pracně dostali. Přidejte rum
5. Pak vsypte
mouku promíchanou s práškem do pečiva nebo jedlou sodou a špetkou soli. Promíchejte jen tak dlouho, aby v míse nezůstávaly suché kapsy mouky. Dlouhé míchání tady ničemu nepomůže.
6. Zhruba třetinu těsta přendejte do menší misky. Vmíchejte do ní
2 lžíce kakaa a 1 lžíci podmáslí. Tmavé těsto by mělo být podobně tekuté jako světlé, jinak se vrstvy při pečení budou chovat každá po svém.
7. Do připravené formy dávejte lžící střídavě světlé a kakaové těsto. Netřeba si kreslit plán, nepravidelnost mu sluší víc. Nakonec těsto jen lehce nahrňte ke krajům formy, aby neleželo všechno uprostřed.
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9. Formu vložte do předehřáté trouby a pečte
45 až 50 minut. Ke konci zkuste špejli. Pokud vyjde suchá, je hotovo. Jestli povrch chytá barvu moc rychle, položte přes formu volně kus alobalu, bez utěsňování.
9. Upečenou bábovku nechte ve formě stát
15 až 20 minut. Až potom ji vyklopte na mřížku. Horká se při vyklápění umí roztrhnout, i když nahoře vypadá pevně. Podávejte vychladlou, klidně jen s lehkým popraškem moučkového cukru. Tipy redakce: Podmáslí bez podmáslí: Když zrovna doma není, smíchejte půl hrnku plnotučného mléka se lžičkou citronové šťávy nebo octa. Nechte asi 5 minut stát. Mléko se lehce srazí a v těstě se pak chová hodně podobně jako podmáslí. Mramorování bez hranic: Pro výraznější kontrast jde do kakaové části přidat lžička instantní kávy rozpuštěná v troše horké vody. Tmavá vrstva dostane hlubší, méně sladkou chuť a s jablkem se docela příjemně potká. Vyklopení bez dramatu: Když se bábovka po 15 minutách pořád drží formy, zkuste na dno přiložit horký vlhký ručník. Pára často těsto od stěn povolí a není potřeba do formy zajíždět nožem. Variace na ovoce: Jablko můžete vyměnit za nastrouhanou mrkev nebo hrušku. Banán se dá nahradit rozmačkaným avokádem, pokud chcete jemnější, skoro sametovou střídku. Mrkvová verze je mimochodem dobrý základ pro podzimní bábovku se zázvorem a muškátovým oříškem.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline