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Ořechová bábovka s jemnou skořicí a zlatavou kůrkou chutná skvěle čerstvá i druhý den

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Ořechová bábovka z lískových ořechů s vanilkou a skořicí je hrníčkový recept, který zvládne každý. Výsledek je vláčný, voňavý a zmizí ještě teplý.
Fotografie k ořechové bábovce

Fotografie k ořechové bábovce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Ořechová bábovka s jemnou skořicí a zlatavou kůrkou: Vůně, která plní celý byt ještě dřív, než ji vyndáte z trouby
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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