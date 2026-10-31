Ani kmín, ani pepř. Pečené vepřové bude šťavnaté díky 1 koření, které každý řezník sype na maso den předem

Pečeně voní kmínem, kůrka se leskne a po rozkrojení přijde zklamání. Maso je uvnitř suché a mdlé, přestože jste koření nešetřili. Chyba přitom vznikla už večer předtím, kdy maso jen tak leželo v lednici.
Obyčejná sůl, jen o den dřív
To tajemné koření má doma každý. Je to obyčejná kuchyňská sůl, která je spíš ochucovadlo než koření. Maso se osolí předem, odleží v lednici a teprve pak jde do trouby. Česky se tomu říká suché solení, anglicky dry brining.
Nasolování masa patří ke starému řeznickému řemeslu a fintu znají řezníci i zkušení kuchaři. Kdo má od lékaře omezenou sůl, ať se řídí jeho doporučením.
Přečtěte si také: Řezník radí Čechům: před smažením řízků udělejte tuhle 1 věc a maso bude měkké jako máslo Postup pro vepřovou pečeni
Vepřová pečeně není tenký řízek a soli chvíli trvá, než se dostane až doprostřed. Vepřovou pečeni proto osolte den předem, nebo aspoň na celou noc. Horní hranicí jsou asi 3 dny, protože při delším solení hrozí, že maso začne vysychat.
Doma to zvládnete takhle:
Maso osolte ze všech stran. Soli přitom nedáváte víc, stačí stejné množství jako při solení těsně před pečením. Maso dejte na mřížku z trouby a pod ni plech nebo misku s okrajem. Odkapaná šťáva se tak nedostane na maso ani do lednice a maso ze všech stran oschne. Uložte ho na spodní polici lednice, stranou od potravin, které se jedí bez tepelné úpravy. Před pečením maso neoplachujte, protože sůl je už uvnitř, mokrý povrch hůř zhnědne a voda by rozstříkla šťávu ze syrového masa po kuchyni. Kmín, pepř a další koření přidejte až těsně před vložením do trouby. Co se s masem v lednici děje
Sůl nejdřív přitáhne z masa vlhkost, rozpustí se v ní a povrch se zaleskne slaným roztokem. Po zhruba 40 minutách se ale roztok začne vsakovat zpátky a bere sůl s sebou. U velké pečeně jí trvá celou noc, než projde až doprostřed.
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Pečeně pak v troubě pustí méně šťávy. Sůl totiž rozvolní stavbu bílkovin ve svalových vláknech, takže maso udrží víc vody, i když se v troubě prohřeje. Odborně se tomu říká denaturace bílkovin.
Povrch masa mezitím oschne, což ocení každý milovník kůrky. Suchý povrch v troubě pěkně zhnědne, kdežto z mokrého se musí nejdřív odpařit voda a zhnědnutí se zdrží.
Kdy rada o solení na poslední chvíli platí
Hodně lidí slyšelo, že se maso solí až těsně před pečením nebo grilováním, protože jinak sůl vytáhne šťávu a maso vysuší. Pokusy kuchaře J. Kenjiho López-Alta pro web Serious Eats ukázaly, že to platí jen zhruba prvních 40 minut, kdy sůl šťávu teprve vytahuje na povrch. Kdo nemá času víc, udělá lépe, když osolí až těsně před úpravou.
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Kmín a pepř k vepřové pečeni patří dál, jen na ně nemusíte myslet den dopředu. Koření i bylinky proniknou do masa nanejvýš pár milimetrů a zůstanou na povrchu. Dovnitř se dostane jen sůl.
Pozor na hotové kořenicí směsi, protože často obsahují sůl. Na předem osolené maso sáhněte po směsi bez soli nebo po jednotlivém koření, jinak pečeni snadno přesolíte.
Slanější může vyjít i výpek. Když z něj děláte omáčku, sůl nechte stranou, dokud ji neochutnáte. Kupovaný vývar i bujón z kostky bývají slané, proto na zalití poslouží spíš voda.
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Osolené maso patří přes noc do lednice a na kuchyňské lince by zůstat nemělo. Sůl ho nezakonzervuje natolik, aby přestalo platit datum použitelnosti. Na syrové maso používejte samostatné prkénko a nůž, nebo je mezi jednotlivými kroky důkladně umyjte horkou vodou se saponátem. Po práci s masem si umyjte ruce.
Na syrové maso patří samostatné prkénko a nůž, osolená pečeně pak čeká přes noc v lednici. Ilustrační foto. Zdroj: Boryslav Shoot / Pexels.
Jestli je pečeně hotová, nejspolehlivěji zjistíte teploměrem zapíchnutým do nejsilnějšího místa. Bez teploměru maso rozkrojte a podívejte se na šťávu. Má být čirá, bez růžového nebo krvavého nádechu.
Zdroje: https://www.dadcooksdinner.com/dry-brining-faq, https://www.napoleon.com/en/uk/barbecues/blog/what-dry-brining-and-how-do-you-do-it, https://www.foodnetwork.com/how-to/packages/food-network-essentials/what-is-brining, https://www.sciencefocus.com/science/when-to-salt-a-steak, https://www.tastingtable.com/844510/why-you-should-always-salt-your-steak-before-cooking, https://www.skrblik.cz/navod/jak-nalozit-panenku/, https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/714827/jak-pripravit-maso-na-gril-aby-chutnalo-kazdemu.html, https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/12/krizova_kontaminace-12003.pdf, https://khsstc.cz/wp-content/uploads/2021/05/Pravidla_pro_zachazeni_s_potravinami_a_pokrmy.pdf, https://www.szpi.gov.cz/soubor/letak-pet-klicu-k-bezpecnemu-stravovani-text-docx.aspx, https://amazingribs.com/tested-recipes/salting-brining-curing-and-injecting/dry-brining/