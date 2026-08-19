Maková bábovka bez suchého zklamání: Jemná, voňavá a připravená na druhý kousek

Maková je rodinný moučník, u kterého člověk nechce lovit váhu ani obsazovat půl kuchyně. bábovka , metlička a forma. Na výstupu je Stačí hrnek poctivá, vláčná bábovka, kde mák opravdu není jen na ozdobu.
možná působí trochu složitě, i když tenhle recept je spíš na obyčejné odpoledne ke kávě. Základ je přitom prostý: Makové moučníky 1 hrnek máku, 1 hrnek mléka, 2 vejce a pečení na 170 °C asi 45 minut. Dopředu je dobré si pohlídat jednu věc: vejce vyšlehejte opravdu důkladně, bábovka pak bývá nadýchanější. Mák má navíc podle Healthline slušný obsah vápníku, vlákniny a manganu, takže nejde jen o sladkost do zásoby. Recept na jednoduchou makovou bábovku
Doba přípravy: 15 minut + pečení 45 minut Co potřebujeme 1 a 1/2 hrnku polohrubé mouky 1 hrnek mletého máku 1 hrnek cukru 1 sáček prášku do pečiva 1 hrnek mléka 1/2 hrnku oleje nebo rozpuštěného másla 2 ks vejce Postup přípravy vláčné bábovky s mákem
1. Troubu předehřejte na
170 °C a formu na bábovku pečlivě vymažte a vysypte. Tady se nevyplatí nic zjednodušovat, jinak budete bábovku z formy dostávat po lžících.
2. V jedné míse promíchejte
mouku, mák, cukr a prášek do pečiva. Foto: Cooky.cz, Když mák mluví za všechno: Maková bábovka, která voní domovem a zůstává vláčná i druhý den
3. V jiné míse vyšlehejte
vejce, přidejte mléko a olej nebo máslo. Potom mokrou směs vlijte k sypkým surovinám a jen krátce promíchejte.
4. Těsto nalijte do připravené formy a dejte péct na
45 minut. Ke konci zkontrolujte špejlí, měla by vyjít suchá. Foto: Cooky.cz, Když mák mluví za všechno: Maková bábovka, která voní domovem a zůstává vláčná i druhý den
5. Po upečení nechte bábovku alespoň
10 minut ve formě. Teprve pak ji vyklopte. Hned ji nekrájejte, za tepla je pořád křehčí.
TIP: Část mléka můžete nahradit rumem nebo přidat trochu citronové kůry. Pokud ale chcete, aby vynikl hlavně mák, je lepší držet se spíš při zemi. Co když ji chcete trochu obměnit?
Když místo oleje použijete
máslo, chuť bude plnější. Hrnkové recepty na makovou bábovku existují v různých variantách, někde se používají 2 hrnky mouky, jinde víc vajec nebo oddělené bílky. Třeba v receptu mé babičky se pracuje se 6 vejci a máslem, jiné verze jsou zase úplně bez mouky. Tahle je schválně jednodušší a na běžné pečení bohatě stačí.
Můžu dát méně cukru? Ano, klidně uberte zhruba o 1/4 hrnku. Když ji pak navrch lehce pocukrujete, nic se neděje.
Lze použít celý mák a nemlít ho? Lze, ale výsledná struktura bude hrubší. Většinou je lepší mletý mák, bábovka je pak soudržnější.
Jak ji uchovat vláčnou? Po vychladnutí ji zabalte nebo uložte do dózy. Druhý den bývá často ještě lepší, což je u bábovek stará známá věc.
Mrkvová bábovka podle poctivého rodinného receptu: Neuvěřitelně vláčná, krásně voní a ta nebeská chuť
Šlehačková bábovka s kakaovým mramorováním je hrnková klasika vláčná i několik dní
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline