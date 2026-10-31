Ani máslo, ani smetana. Dýňová polévka bude krémová díky 1 věci, kterou většina lidí hází do koše

Podzimní odpoledne, na prkénku leží rozpůlená dýně a lžíce z ní škrábe oranžová vlákna. Hrnec na sporáku čeká a v lednici chybí kelímek smetany, se kterým jste počítali. Krémovou polévku přesto můžete uvařit, protože šikovné zahušťovadlo právě držíte v ruce a chystáte se ho vyhodit.
Poklad v hrsti vláken
Jde o dýňová semínka. Při vydlabávání se obvykle vyberou lžící i s vláknitou dření a často putují rovnou do odpadu. Recepty je často radí odstranit, a když už s nimi počítají, sypou je jen navrch jako ozdobu. Přitom jsou jedlá syrová i opražená.
Semínka obsahují hodně tuku, převážně nenasyceného, a k tomu bílkoviny. Najdete v nich také zinek, hořčík, železo a měď. Díky tuku a bílkovinám se z nich v hrnci stává šikovný pomocník.
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Na podobném principu stojí veganské krémy z kešu. Za jejich hustotou stojí dvě věci. Jemně rozemleté ořechy nasají trochu tekutiny jako houba a jejich olej se rozptýlí v celém krému, takže na jazyku působí plněji. Dýňová semínka jsou také tučná, a proto se od nich dá čekat podobný účinek.
Když syrová loupaná semínka rozmixujete s vodou na vysoké otáčky, vznikne krémová tekutina, jakési semínkové „mléko“. Nescezené zůstává mírně hutné, po scezení je hladší. V polévce můžete využít stejný princip, jen místo vody poslouží vývar s uvařenou dýní a slupky semínek v ní mohou zůstat znát.
Že semínka zahušťují, ví i mexická kuchyně. V Oaxace na tom staví celou omáčku: pipián je zelená omáčka typu mole, kterou zahušťují právě pražená dýňová semínka. Polévka díky nim nebude chutnat jako se smetanou. Dostane plnější tělo a nasládlý oříškový tón, který pražením ještě zesílí.
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Semínka stačí očistit a krátce opražit, zatímco se dýně vaří:
Nasypte je do cedníku, propláchněte studenou vodou a prsty od nich oddělte vláknitou dřeň. Důkladně je osušte utěrkou nebo papírovou kuchyňskou utěrkou. Nasypte je na rozehřátou pánev bez oleje a několik minut s nimi neustále třeste nebo je přehazujte. Hotová jsou, až začnou poskakovat, kuchyní se rozvoní pražený ořech a lehce zezlátnou. Přidejte je do hrnce k uvařené dýni a vše rozmixujte co nejjemněji. Úplně hladkou texturu pak dodá síto.
Kolik semínek použít, záleží na vaší chuti, proto začněte menší hrstí a případně přidejte. Ta, která zbudou, po vychladnutí uložte do uzavřené nádoby a nechte při pokojové teplotě.
Přečtěte si také: Sousedka nevěřila, že tenhle perník je bez vajec. Na posvícení byl pryč jako první a recept jsem jí musela nadiktovat Slupka semínek a hladký krém
Semínka z běžné dýně mají kolem zeleného jádra světlou, tvrdší slupku. Pro většinu lidí je jedlá a bezpečná, jen se hůř rozmixuje. S výkonným stolním mixérem to jde snáz. Se slabším strojem pomůže semínka předem namočit, aby změkla.
Úplně hedvábnou polévku získáte jemným sítem. Rozmixovanou polévku přes něj propasírujte a zbytky slupek i vláken v něm zůstanou. Bez cezení bývá textura mírně zrnitá, což k domácí polévce klidně patří.
Jemné síto zachytí zbytky slupek a vláken, takže polévka zahuštěná semínky zůstane hedvábně hladká. Ilustrační foto. Zdroj: Valeria Boltneva / Pexels.
Celá semínka se slupkou mají výrazně víc vlákniny než loupaná jádra, a proto je dobré k nim pít dost tekutin. Lidé se zánětlivým onemocněním střev, jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, by měli celá semínka, a dokonce i loupaná, omezit nebo vynechat. Kdo má chronické onemocnění trávicího traktu, měl by se o jejich jedení poradit s lékařem. Pohodlnější cestou jsou loupaná zelená jádra, která se v obchodech prodávají nejčastěji. Bez slupky rostou i semínka dýně olejné, v Rakousku zvané štýrská.
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Škrabku můžete u hokkaida nechat v šuplíku. Jeho kůra je tak tenká, že ve vroucím hrnci změkne a mixér ji spolkne spolu s dužinou. Stačí dýni předem pořádně umýt.
U máslové dýně je to jinak, její tuhou slupku je nutné odstranit. Za práci navíc se ale odvděčí polévkou jako samet, protože její dužina téměř nemá vlákna. Kdo má doma dýňový olej, který se lisuje z pražených semínek dýně olejné, může ho nakonec po kapkách rozkapat po hladině. Tmavě zelené tečky na oranžovém podkladu vypadají jako z restaurace.
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