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Zebří dvoubarevná bábovka: Retro moučník s efektní kresbou a jemnou chutí

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Vypadá slavnostně, ale ve skutečnosti je to jedna z těch buchet, které mívám hotové bez zbytečného přemýšlení. Zebří dvoubarevná bábovka u nás doma boduje hlavně u dětí, protože po rozkrojení ukáže hezké proužky, a přitom stačí obyčejné jogurtové těsto, trocha kakaa a jednoduché vrstvení po lžících do středu formy.
Obrázek k receptu s názvem Retro klasika: Zebří dvoubarevná bábovka potěší snadnou přípravou, krásnou kresbou i jemnou chutí

Obrázek k receptu s názvem Retro klasika: Zebří dvoubarevná bábovka potěší snadnou přípravou, krásnou kresbou i jemnou chutí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Retro klasika: Zebří dvoubarevná bábovka potěší snadnou přípravou, krásnou kresbou i jemnou chutí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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