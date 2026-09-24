Zebří dvoubarevná bábovka: Retro moučník s efektní kresbou a jemnou chutí

Na stole vypadá skoro slavnostně, jenže ve skutečnosti patří k těm buchtám, které se dají upéct bez velkého plánování. Jako děti jsme tuto bábovku měly nejraději, protože po rozkrojení měl pěkné proužky, připomínající zebru . Přitom je to obyčejné jogurtové těsto, trochu kakaa a vrstvení lžící doprostřed formy. Mám ji ráda hlavně proto, že zůstává vláčná, druhý den není vysušená a není kolem ní žádná složitá práce.
Na
bábovce jsem vyrostla, tohle je ale její hravější sestřenice. Když jsem ji doma pekla poprvé, děti postávaly u linky a čekaly, co se objeví na řezu. Od té doby má u nás přednost před obyčejnou bábovkou. Celé kouzlo je v tom, že se mramorové světlé a tmavé těsto střídá vždy do středu formy. Při pečení se vrstvy samy roztáhnou do kruhů a po vyklopení a nakrojení z toho vyjde ta známá kresba. Zebra bábovka je povedená obměna staré dobré klasiky
Zebří bábovka stojí na stejném základu jako mramorová, jen výsledná kresba bývá pravidelnější a na řezu víc vynikne. Recept na zebří bábovku dvou barev
Doba přípravy: 20 minut Délka pečení v troubě: 45-55 minut Teplota trouby: 185 °C Počet porcí: 10-12 plátků Ingredience pro přípravu 300 g polohrubé mouky 200 g cukru krupice 1 lžíce vanilkového cukru 4 ks vejce 1 balení prášku do pečiva 200 ml oleje 200 ml bílého jogurtu 2 lžíce kakaa 1 lžíce jogurtu navíc do tmavého těsta máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy Postup přípravy zebří dvoubarevné bábovky
1. Troubu zapněte na
185 °C. Formu na bábovku dobře vymažte máslem a vysypte hrubou moukou, ať se pak bábovka netrhá při vyklápění.
2. Do větší mísy dejte
vejce, cukr krupice a vanilkový cukr. Vyšlehejte je do světlejší pěny. Těsto pak bude vzdušnější.
3. Za míchání přilévejte postupně
olej, potom vmíchejte jogurt. Směs má být hladká a spíš tekutější, toho se nelekejte.
4. V menší misce promíchejte
polohrubou mouku s práškem do pečiva. Sypkou směs přidávejte do těsta po částech a míchejte jen tak dlouho, dokud nezmizí hrudky.
5. Těsto rozdělte na
dvě stejné části. Do jedné části zapracujte kakao a přidejte ještě 1 lžíci jogurtu, aby tmavé těsto nebylo tužší než světlé.
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6. Doprostřed připravené formy dejte
2 lžíce světlého těsta. Na stejné místo přidejte 2 lžíce tmavého těsta. Takto pokračujte pořád dokola, stále do středu, dokud obě těsta nespotřebujete.
7. Formou zbytečně netřeste a těsto neroztírejte ke stěnám. Pravidelné střídání udělá po upečení typický
zebří vzor.
8. Bábovku vložte do trouby a pečte zhruba
45-55 minut. Po 45 minutách ji zkuste špejlí. Pokud vyjde suchá, je upečeno.
9. Hotovou bábovku nechte ve formě asi
10-15 minut stát. Teprve potom ji opatrně vyklopte na mřížku a nechte dojít do vychladnutí.
10. Podávat ji můžete samotnou, jen lehce pocukrovanou, případně ke kávě nebo kakau. Když se dobře zabalí, zůstane vláčná i do druhého dne. U nás se k tomu ale většinou ani nedostane.
Foto: Cooky.cz, Zebří bábovka Redakční tipy a pár věcí, které se hodí znát Pro výraznější kontrast sáhněte u tmavé části po kvalitním holandském kakau. Pokud je těsto moc husté, přidejte po lžíci jogurt nebo trochu mléka. Tuhé těsto se ve formě hůř roztéká a vzor pak nebývá tak pěkný. Bábovku je lepší krájet až úplně vychladlou. Řez bude čistší a pruhy se ukážou výrazněji. Jemnější vzor získáte, když budete těsto nabírat menší naběračkou nebo větší lžící a dáte si s vrstvením trochu práci. Máte-li doma citronovou kůru, přidejte trochu do světlého těsta. Kakaová část pak chuťově vystoupí o něco víc. Když se vám pruhy po upečení téměř nezobrazí, nejčastěji za to může rozdílná hustota těsta, případně roztírání ve formě. Světlá i tmavá část mají být podobně husté a těsto se má dávat pořád jen doprostřed. Místo jogurtu můžete použít mléko, s jogurtem ale bývá bábovka jemnější a vláčnější, u tohoto těsta je ten rozdíl znát.
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