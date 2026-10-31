Tchyně nevěřila, že tenhle koláč peču jen ze 3 obyčejných surovin. Na narozeninách zmizel jako první a recept chtěla celá rodina

Představte si narozeninovou oslavu. Na stole je několik dobrot a mezi nimi obyčejný zlatavý koláč posypaný cukrem. Právě z něj zmizí kousky nejdřív. Tchyně se vyptává na tajnou přísadu a nechce věřit, že žádná není. Než se hosté rozejdou, chce recept celá rodina. Takový koláč upeče i člověk, který se pečení dosud bál.
Vejce, cukr, mouka a nic víc
Takový koláč je ve skutečnosti klasický piškot, který se peče ve formě a krájí jako koláč. Těsto tvoří jen vejce, cukr a mouka. Máslo, olej, mléko ani prášek do pečiva do něj nepřijdou. V Itálii se podobnému moučníku říká pan di Spagna a velmi blízko má k němu i francouzská génoise.
Formu sice vymažete tukem nebo vyložíte pečicím papírem, do těsta ale nic z toho nepatří. Pro vůni můžete přidat vanilku nebo nastrouhanou citronovou kůru. Obojí je jen ozdoba chuti a koláč se bez nich obejde. Všechny tři suroviny máte nejspíš ve spíži, takže ho zvládnete upéct i na poslední chvíli.
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Když v těstě chybí prášek do pečiva, musí ho nadzvednout něco jiného. Tu práci odvede vzduch, který do vajec dostanete šleháním, a čím víc ho tam je, tím vyšší koláč vyroste. Proto se celý postup točí kolem toho, aby vzduch z pěny neunikl.
Celá vejce šlehejte s cukrem elektrickým šlehačem a obrňte se trpělivostí. Recepty uvádějí zhruba 8 až 20 minut. Hmota postupně zhoustne a zesvětlí. Hotovo je, když máte v míse asi trojnásobek původního objemu. Zvedněte šlehač a nechte z něj stéct trochu hmoty zpátky: když na povrchu chvíli zůstane ležet jako proužek, můžete přestat. Pokud se hned rozplyne, šlehejte dál.
Koláč nadzvedne jen vzduch, který do vajec s cukrem dostane dlouhé šlehání elektrickým šlehačem. Ilustrační foto. Zdroj: Taryn Elliott / Pexels.
Lépe se šlehají vejce pokojové teploty. Vejce z lednice stačí položit asi na 5 minut do mísy s teplou vodou.
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Nejsnáz si zapamatujete poměr na jedno vejce. Podle něj si těsto přepočítáte na menší i větší formu. Pro menší formu tedy vezměte méně vajec a cukr i mouku k nim dopočítejte. Cukr může být krupice i moučka. Mouka může být hladká i polohrubá a někdo část nahrazuje škrobem.
Surovina Na 1 vejce Na kulatou formu Vejce 1 6 Cukr zhruba 30 g 180 g Hladká mouka 25 až 30 g 150 g
Postup zvládnete ve čtyřech krocích:
Troubu předehřejte na 170 až 180 °C. Formu o průměru zhruba 20 až 23 cm vymažte nebo vyložte papírem. Vejce s cukrem vyšlehejte do husté světlé pěny. Mouku prosejte a stěrkou ji vmíchávejte po částech, opatrně zespodu nahoru. Každý zbytečný pohyb stěrkou stojí pár bublinek, proto přestaňte, jakmile v těstě nevidíte suchou mouku. Těsto přelijte do formy a pečte asi 25 až 45 minut podle velikosti formy. Troubu nechte zavřenou Přečtěte si také: Sousedka nevěřila, že tenhle perník je bez vajec. Na posvícení byl pryč jako první a recept jsem jí musela nadiktovat
Troubu nechte zavřenou většinu doby pečení, ani když vás láká podívat se dovnitř. U menšího koláče, který se peče kolem 25 minut, ji neotvírejte aspoň prvních 20 minut, u velkého korpusu s pečením 45 minut klidně prvních 30. Změna teploty může způsobit, že se střed koláče propadne.
Uvedený čas pečení berte jako vodítko, protože se liší podle velikosti formy. Rozhoduje špejle zapíchnutá doprostřed, která musí vyjít suchá. Povrch má po lehkém zmáčknutí pružit. Pak troubu vypněte, pootevřete dvířka a nechte koláč ještě pár minut uvnitř, aby si na chladnější vzduch zvykal postupně a moc neklesl.
Aby se střed koláče nepropadl, nechte troubu většinu doby pečení zavřenou a hotový piškot ještě pár minut v pootevřené troubě. Ilustrační foto. Zdroj: Muhammad Khawar Nazir / Pexels. Na oslavu i do lednice
Na narozeniny piškot rozřízněte napříč a promažte mascarpone krémem nebo šlehačkou s čerstvým ovocem, třeba s borůvkami nebo plátky hrušek. Promazaný a ozdobený pak klidně zastoupí narozeninový dort. Na dětskou oslavu stačí tenká vrstva šlehačky a pár barevných kousků ovoce navrchu. Jednodušší náplní je džem. Nejrychlejší možností na všední den je samotný piškot posypaný moučkovým cukrem, který chutná jednoduše a poctivě.
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Bez tuku je koláč sušší než běžná bábovka. Dobře ale nasaje sirup, krém i ovocnou šťávu, a proto poslouží i jako korpus na dort. Co zbude, zabalte pečlivě do potravinářské fólie a uložte do lednice, kde vydrží 3 až 4 dny.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/gastro-recepty-piskotova-rolada-s-merunkovym-dzemem-moucnik-na-ktery-jsme-skoro-zapomneli-40589487, https://www.skrblik.cz/navod/jak-upect-korpus, https://www.marcellinaincucina.com/pan-di-spagna/, https://www.cooksinfo.com/pan-di-spagna, https://forbes.cz/lehky-piskotovy-dort-s-ovocem-aneb-dezert-co-oceni-foodie-i-babicka/, https://cookidoo.com.au/recipes/recipe/en-au/r244790, https://svet24.si/kulinarika/dober-tek/kulinarika/biskvit-3-sestavine-1897870