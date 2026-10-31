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Test znalostí na téma cizí slova v češtině: Kdo nezíská ani 7 z 10 bodů, ten má ve slovní zásobě pořádné mezery

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Čeština přejímá slova z jiných jazyků už po staletí. Některá jsou natolik běžná, že už si jejich cizí původ téměř neuvědomujeme.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Roman Eisele / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 03:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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